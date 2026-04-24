Una famosa periodista fue vinculada sentimentalmente con Jorge Rial y explotó de bronca: "Muy machista"

El vínculo entre Viviana Canosa y Jorge Rial volvió a tomar fuerza en el último tiempo a partir de su trabajo compartido en Carnaval Stream, donde encabezan un ciclo conjunto. Este reencuentro profesional se dio más de dos décadas después de su primera experiencia en Intrusos en 2001, cuando ella formaba parte del panel del histórico programa.

Con el correr de las emisiones, ambos lograron construir una dinámica fluida frente a cámara, dejando atrás las diferencias del pasado. Esa conexión fue clave para consolidar el proyecto y avanzar con una propuesta propia dentro de la plataforma.

Así surgió Revueltos, el espacio semanal en el que abordan principalmente temas de actualidad política, aunque también hay lugar para lo personal. En ese contexto, Canosa compartió en varias oportunidades aspectos de su vida privada, incluyendo qué características busca en una pareja.

Algunos de esos comentarios despertaron comparaciones con el perfil de Rial, tanto por su personalidad como por su presente económico. Si bien en un comienzo no generaron demasiado revuelo, la situación cambió recientemente.

Viviana Canosa en Revueltos La periodista rompió el silencio tras ser vinculada a su compañero. Captura de pantalla Youtube Carnaval Stream.

Y es que en los últimos días se dio a conocer la separación de Jorge Rial y María del Mar Ramón tras casi tres años de relación, lo que reactivó versiones sobre su vida sentimental y lo volvió a ubicar en el centro de la escena. A partir de ahí, comenzaron a circular rumores que lo vinculan con su compañera de streaming.

Frente a esto, Canosa decidió responder públicamente: "No me inventen más romances, por favor. Ayer me dijeron que en Bendita hicieron un informe porque Jorge Rial se separó".

Además, la periodista fue más allá y cuestionó este tipo de especulaciones: "Esto es una cosa muy machista de la tele. Porque yo estoy sola, feliz, contenta. Yo jodo como con Jorge o cualquier varón porque estoy acostumbrada a laburar con varones hace años. Siempre me comporté como un pibe. Cuando me dijeron eso dije: 'No te la puedo creer'. Respeten que se acaba de separar. Me involucran siempre. Tuve un montón de novios que no se enteraron. Me da bronca. Es muy básico".