Mandaron al frente a Viviana Canosa por el anillo que lleva en su dedo anular y tuvo que confesar la verdad sobre su situación sentimental

Luego de que Damián Rojo se percatara de un accesorio clave en la mano de la periodista, Canosa rompió el silencio sobre su presente sentimental.

Viviana Canosa se vio obligada a dar explicaciones en vivo tras el comentario de Damián Rojo sobre el misterioso anillo que lleva en su mano anular.

Luego de volver a la pantalla de Carnaval Stream con una nueva temporada de su ciclo, Viviana Canosa protagonizó un momento inesperado al aire. Todo surgió por un detalle en su mano que no pasó desapercibido entre sus compañeros de mesa y que rápidamente despertó comentarios en pleno programa.

Quien tomó la posta fue Damián Rojo, que sin vueltas decidió consultarla, teniendo en cuenta que la conductora viene afirmando desde hace tiempo que está soltera y hasta ha hablado de qué busca en una pareja. Intrigado, el periodista lanzó: "Me estás desconcentrando desde hace un par de minutos que descubrí que tenés un anillo en el anular".

Viviana Canosa - Portada La conductora enfrentó los rumores de un nuevo romance. Fotos: captura de video YouTube / Carnaval Stream. Lejos de esquivar el tema o jugar al misterio, la comunicadora respondió con total naturalidad y aclaró el origen de la joya: "Me lo regalé yo. Les voy a decir algo, me regalo cosas".

En esa misma línea, Canosa profundizó sobre sus hábitos personales y explicó que suele comprarse flores como un gesto propio: "Y yo me regalo flores. Todas las semanas voy y me compro flores porque nadie me regala flores. Pero, aparte, dicen que está bueno que vos te compres las flores porque a veces, el que te compra las flores y te las regala te las compra con cierta intención".

Esto fue lo que dijo Viviana Canosa en Carnaval Stream sobre el anillo en su dedo anular Viviana Canosa Rompió El Silencio Sobre Su Situación Sentimental Tras La Aparición De Un Anillo En Su Dedo Anular Además, vinculó ese tipo de elecciones con una cuestión energética y agregó: "Como que eso después genera una mala vibra en la casa. No sé si es cierto, pero por las dudas. Depende de la intención. Todas flores blancas tienen que ser".