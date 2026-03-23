Los periodistas debatieron fuertemente en Cónclave, programa de Carnaval Stream, sobre el tema que salpica directamente al jefe de Gabinete.

Manuel Adorni se encuentra en estos momentos en el foco de una enorme tormenta que no para de avanzar. En medio de todo esto se generó un fuerte cruce entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino en Carnaval Stream cuando estaban analizando la situación del jefe de Gabinete.

Alejandro Fantino opinó sobre las declaraciones de Manuel Adorni y dejó en claro que "hoy alcanzan las disculpas y yo le creí esas disculpas. Es dinámico, todo cambia minuto a minuto... Es una persona que me parece va a ser necesaria para el proyecto político del presidente, yo hasta hoy se las acepto".

En ese instante, Canosa enfrentó a su compañero y fue tajante: "Hasta acá, Ale, aunque no aparezcan seis casas o aparezcan una, dos o ninguna, el tipo no puede sostener la vida que tiene con el sueldo de jefe de Gabinete. Ya con lo que apareció hasta acá, ya está".

El picante cruce entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino El fuerte cruce entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino por el escándalo de Manuel Adorni Esta frase detonó un durísimo cruce entre ambos y también el enojo de Fantino: ¿Dónde está el debate que queremos dar? ¿Que quieren que defienda a Adorni y ustedes descarnizarlos a Adorni? Perfecto, me pongo en ese papel. Si ese es el plan, vamos a guerrear, quieren ir a la guerra, vamos a la guerra".