La conductora volvió a Carnaval Stream tras meses de descanso y no dudó en arremeter contra las actitudes del presidente.

Viviana Canosa finalmente regresó a Carnaval Stream con el programa Cónclave junto a Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman, pero también con su propio ciclo que estrenó la segunda temporada.

En un momento decidió hablar sobre Javier Milei y lo hizo de forma contundente, criticando las actitudes que tiene el presidente: "¡Necesito un presidente tibio! Nunca pensé que lo iba a decir, no quiero más un barrabrava de presidente, no lo soporto, me violenta".

"Necesito un tipo o una mina con salud mental... Nunca en mi vida hubiera pedido un presidente tibio, lo necesito", expresó en otra parte del duro análisis sobre los dichos de Javier Milei, quien en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso peleó fuertemente contra la oposición en medio de su discurso.

Viviana Canosa estalló contra Javier Milei Viviana Canosa explotó contra Javier Milei y causó polémica con sus declaraciones: "Me violenta" También dejó en claro que "no aguanto más esta esquizofrenia en la que estamos viviendo... El tipo te maltrata todo el tiempo, quiero un hombre gris en serio", cerró la periodista en El Bulo de Viviana sobre el mandatario.