El fuerte análisis de Viviana Canosa tras el viaje de Manuel Adorni con su mujer a Estados Unidos: "Kirchnerismo explícito"

Cónclave, programa de Carnaval Stream, volvió con su segunda temporada y la periodista fue tajante con sus declaraciones.

Cónclave, el programa de Alejandro Fantino, Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman, volvió al streaming Carnaval. Por supuesto que el tema principal en el inicio del debate fue el viaje que realizó Manuel Adorni junto a la comitiva oficial y su mujer en el avión presidencial.

Viviana Canosa fue una de las que opinó de forma tajante sobre la situación y dejó muy en claro lo que piensa respecto a la polémica del momento: "Lo que hizo Adorni con la mujer es kirchnerismo explícito, es eso".

En otra parte del intenso debate que se armó en la mesa, la periodista destacó que Manuel Adorni está "más sucio que el Riachuelo". Por otro lado, Alejandro Fantino respaldó a una de las personas más cercanas a Javier Milei.

La opinión de Viviana Canosa sobre el viaje de Manuel Adorni con su esposa a Estados Unidos El análisis de Viviana Canosa sobre el viaje de Manuel Adorni con su mujer a Estados Unidos: "Kirchnerismo explícito" "Yo ayer vi por primera vez que hace años que no veía... Es la primera vez que veo a alguien que acepta un error y pide disculpas", comentó y dejó en claro que "desde el kirchnerismo no lo veía".