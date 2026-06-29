Yanina Latorre opinó sobre la muerte de Ernestina Pais y fue contundente: "Accidente evitable"

Yanina Latorre habló sobre el trágico fallecimiento de la periodista y en medio de la consternación opinó sobre lo sucedido.

El fallecimiento de Ernestina Pais sigue conmocionando a las figuras de la televisión y Yanina Latorre decidió opinar sobre la tragedia que ocurrió el viernes pasado por la noche. La periodista falleció en el lugar tras el impacto con el Tren de la Costa.

La autopsia reveló que la causa de muerte de Ernestina fue debido a un traumatismo encefalocraneano grave y la Justicia decidió peritar el celular para corroborar si ella se encontraba utilizando el aparato al momento de cruzar el paso a nivel.

Yanina Latorre opinó al respecto y fue contundente: "Que muerte trágica, porque fue un accidente tan evitable", comenzó diciendo la conductora de canal América. También dejó en claro que "era una mujer que amaba la vida".

La opinión de Yanina Latorre "Yo creo que ella se mandó pensando que no venía el tren", expresó Yanina Latorre sobre el momento en el que Ernestina cruza con su vehículo y es impactada del lado del conductor por la formación.