Una reconocida figura confirmó su romance en plena cobertura del Mundial 2026: de quién se trata

Un conocido periodista anunció finalmente que se encuentra en pareja y lo hizo en plena cobertura de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 reunió a grandes figuras del fútbol y también viajaron diferentes medios de comunicación para cubrir el evento. En medio de todo esto, una reconocida figura de canal América confirmó su romance y sorprendió a todos.

Yanina Latorre fue quien confirmó la noticia en Sálvese Quien Pueda y además charló con el periodista que se encuentra mostrando todo el color de las previas de los partidos del seleccionado argentino.

Se trata nada más y nada menos que de Martín Salwe, panelista de su programa: "Salwe blanqueó romance con su novia". El comunicador también decidió mostrarla frente a cámara y ambos están muy felices.

Martín Salwe, la figura que confirmó su romance en pleno Mundial 2026 Esto no fue todo, ya que Salwe compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a Justina, la joven que conquistó su corazón. Allí se los pudo ver a ambos disfrutando del sol y la playa en un conocido hotel de Miami.