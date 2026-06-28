Votá: ¿quién fue la figura de la Selección y quién fue el menos destacado en el partido contra Jordania?
Tras el último partido de Argentina en la fase de grupos, elegí a la figura y al peor jugador dentro de la Selección.
El Seleccionado argentino venció a Jordania en lo que fue la tercera fecha del grupo J y cerró la primera etapa del Mundial 2026 con puntaje perfecto. Tras un nuevo triunfo de la Albiceleste te invitamos a que votes quién fue la figura del partido y quién fue el jugador que tuvo el rendimiento más bajo.