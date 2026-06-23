¡Enamorada! La famosa figura que fue vista a los besos en plena cobertura del Mundial 2026

En redes sociales se viralizó el momento romántico que pasó una figura de nuestro país en plena Copa del Mundo.

Con el inicio de la Copa del Mundo, diferentes figuras llegaron hasta los Estados Unidos para cubrir y llevar el color de la hinchada durante la competición. Entre los famosos que viajaron se encuentran Zaira Nara, Pollo Álvarez, Kun Agüero, entre otros.

En las últimas horas, una figura fue captada a los besos mientras disfruta del Mundial. Se trata nada más y nada menos que de Pampita, quien se encuentra trabajando para la señal Directv Sports.

La modelo no viajó sola, ya que se encuentra acompañada por su familia y también por Martín Pepa, su pareja. La cuenta de X de LAM compartió un video donde se la pudo ver en una situación romántica con su pareja y se viralizó al instante.

Pampita, la figura que fue vista a los besos en pleno Mundial 2026 "Pampita y Pepa a los besos mundialistas", escribieron junto al video que confirma que tanto la modelo como el polista pudieron superar la crisis y apostar nuevamente a la historia de amor.