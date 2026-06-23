Mario Pergolini busca subir el rating con una figura del fútbol como invitado: de quién se trata

Mario Pergolini tendrá como invitado a un famoso exfutbolista en su segundo programa de la semana y hay expectativa.

Mario Pergolini comenzó la semana con todo en Otro Día Perdido. El conductor de El Trece recibió la visita de Andrea Frigerio el día lunes y además se volvió viral por su irónica opinión respecto al escándalo que rodea a Jesica Cirio tras los videos donde se las ve mostrando dólares.

Este martes, la producción del programa hizo un enorme esfuerzo y Mario tendrá una visita muy especial el martes por la noche. En medio del furor por el Mundial, se sentará en el living una conocida figura del fútbol.

Se trata nada más y nada menos que de Fabián Cubero, exjugador y capitán de Vélez Sarsfield y pareja de Micaela Viciconte. En las redes del programa confirmaron su presencia y hay expectativa.

El invitado de Mario Pergolini Fabián Cubero, la figura que visitará a Mario Pergolini. Foto: Instagram / @otrodiaperdido. "Hoy nos visita Fabián Cubero", escribieron junto a la clásica imagen con la que presentan a cada invitado. El programa es una de las apuestas fuertes de las noches en El Trece y se ha afianzado fuertemente.

La irónica reacción de Mario Pergolini al ver el video de Jesica Cirio "Lo que más bronca me da de todo, que cuando lo vi me dio una bronca, fue que yo acá ponía el sandwich", comentó irónicamente el periodista, mientras mostraba una bolsa hermética.