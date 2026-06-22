La reacción de Mario Pergolini tras la victoria de Argentina contra Austria en el Mundial 2026

Mario Pergolini fue uno de los famosos que reaccionó tras el doblete de Lionel Messi que le permitió al seleccionado quedarse con los tres puntos.

Lionel Messi se encuentra en un gran momento con Argentina en esta Copa del Mundo 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El capitán logró un hat-trick ante Argelia y también un doblete en Dallas frente a Austria.

Si bien no está en el lugar, como sí otras figuras, Mario Pergolini reaccionó al primer gol que realizó Lionel Messi y lo hizo a través de sus historias de Instagram. El conductor de Otro Día Perdido quedó sorprendido, como la mayoría de los argentinos.

"El primero... Qué golazo", expresó el conductor de El Trece sobre la actuación del capitán de la albiceleste. Los seguidores no tardaron en comentar la historia con banderas argentinas y corazones.