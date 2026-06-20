Mario Pergolini recordó la falsa noticia que dio al aire y reflexionó sobre la "carnicería" alrededor de Florencia Peña

Mario Pergolini se tomó algunos minutos este viernes en la apertura de la emisión de Otro día perdido (eltrece), para reflexionar sobre el escándalo desatado alrededor de la falsa noticia que dio Florencia Peña en Luzu TV relacionada con el padre de Lionel Messi.

"Hace mucho tiempo atrás, yo era chico, tendría 23, 24 años; estaba en la radio y dije 'murió Phil Collins'. No había muerto por supuesto, yo sabía que no había muerto, pero lo dije. Era muy chico, estaba en Rock & Pop, no había internet. Pensé que no iba a pasar nada. A las dos horas, otra radio empieza a hacer un programa especial contando cómo había muerto Phil Collins. Me empiezo a desesperar un poco porque digo esto está creciendo, y otro se está sumando a algo que tampoco es cierto", comenzó Pergolini sobre la falsa noticia que compartió al aire sobre fines de los años '80.

Luego el conductor remarcó: "Durante mucho tiempo se ha dicho equivocadamente que gente ha muerto. En el día de ayer estuvimos todos pendientes juzgando, siendo más duros, menos duros. No sé si se lo merecen o no se lo merecen, no es lo que yo quiero contar de todo esto".

En tanto que sobre los cambios de paradigma en la celeridad de la información, Mario Pergolini enfatizó: “Me pongo a pensar sobre la primicia. En otra época tenía sentido porque los diarios cerraban a las 12 de la noche y tenían que poner algo que lo iban a ver al otro día. Una primicia era una primicia. Otra época. Hoy en día la primicia no tiene sentido, no tiene sentido quién lo dice primero. Yo les pregunto a ustedes quién dijo primero que se murió el Indio Solari hace dos semanas atrás. No lo saben, no lo sabemos porque no importa quién es el primero. No importa decir algo rápido, pero en esta dinámica que estamos teniendo todos necesitamos decir algo, lo que sea, rápido y decirlo. En el medio de eso por supuesto que se dicen cosas como las que pasaron ayer".

Mario Pergolini y su reflexión sobre las falsas noticias en todo tipo de medios Por otro lado, y a propósito del linchamiento mediático a Florencia Peña, Mario Pergolini se detuvo en las duras críticas de los medios tradicionales de comunicación al mundo del streaming, y ahí es cuando el conductor recordó que tanto en radios, como en diarios o en televisión escuchó que "Scioli fue presidente dos minutos después de terminada una elección, o que Katy Perry estuvo reunida con Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111".