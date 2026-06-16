El esposo de María Julia Oliván decidió hablar tras la denuncia contra Mario Pergolini: "Por qué no lo..."

Hace algunos días, María Julia Oliván sacó a la luz una serie de graves acusaciones que apuntan directamente contra Mario Pergolini . Lo que en un principio parecía un descargo sobre los viejos y conocidos roces laborales, terminó escalando hacia una denuncia pública por abuso .

Tras el impacto de la noticia, quien decidió hablar y marcar postura fue su esposo, Ariel Straccia . Durante una transmisión en Border, y acompañado por un compañero llamado Antonio, el hombre no esquivó el tema, reveló cómo se vive la situación puertas adentro y detalló la angustia que atravesó la familia.

Para dar inicio a su descargo, el marido de Oliván blanqueó que los últimos días fueron de mucha tensión y teléfonos que no paraban de sonar. "Antonio se enoja un poco porque estuve hablando mucho por teléfono, ya saben ustedes por la denuncia sobre Mario Pergolini", arrancó diciendo.

Inmediatamente, se encargó de desmarcar el tema de la frivolidad mediática y le habló directamente a su esposa: "Todo esto que pasó es serio, no es para un programa de chimentos ni nada. Yo desde que te conozco que siempre me hablaste de este tema y bueno, con Antonio acá, apoyándote 100%".

En la misma línea, confirmó que la confesión pública de la periodista no fue una estrategia calculada: "Quizás en estos momentos saltó por accidente, porque fue de casualidad, pero bueno, es un tema serio. Obviamente te apoyamos y también sufrimos con vos todo lo que te causó y todo lo que viviste, que me imagino que habrá sido tremendo".

"¿Por qué no lo dijiste en el momento?"

María Julia Oliván María Julia Oliván. Archivo MDZ

Uno de los momentos más sinceros llegó cuando reconoció cuál fue su primera reacción íntima al enterarse de los abusos que sufrió María Julia, exponiendo un cuestionamiento muy común en la sociedad frente a estos casos.

"Cuando vos me lo contaste, yo en ese momento lo primero que me salió es '¿por qué no lo dijiste en el momento?, ¿por qué no?'", confesó. Sin embargo, rápidamente rectificó y reflexionó sobre el peso del trauma: "Bueno, son cosas que una persona expresa cuando puede, cuando lo siente".

Para cerrar, fue categórico respecto a cómo operan los tiempos psicológicos de quienes sufren estos hechos, compartiendo incluso una fuerte intimidad familiar para ilustrar su punto de vista. El hombre aseguró que "no hay ninguna víctima de este abuso sexual que lo diga en el momento, casi todos son personas que lo pueden verbalizar a los 20, 30 o 40 años", y reveló que hablando con su propia madre, ella le confesó un abuso que había sufrido 50 años atrás.

Finalmente, apuntó contra las críticas y la falta de empatía en internet, mostrándose sorprendido por las reacciones en contra de su esposa: "Me llama la atención la cantidad de mujeres... o sea, no hay varones que se expresen y las mujeres bardeando".