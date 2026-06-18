Mario Pergolini apuntó contra Lali Espósito en vivo y la dejó expuesta ante todos

En la emisión de este miércoles de Otro día perdido, el conductor le hizo una pase de factura a la cantante y a otros artistas.

Luego de una pausa en la programación por el partido de la Selección Argentina, este miércoles volvió Otro Día Perdido. El regreso contó nuevamente con la presencia de Agustín "Rada" Aristarán y dejó un momento llamativo cuando Mario Pergolini lanzó una serie de comentarios dirigidos a algunos artistas, entre ellos Lali Espósito.

Todo comenzó cuando el conductor celebró que desde la dirección de Eltrece le hubieran otorgado una jornada de descanso. A partir de allí, la conversación fue derivando hacia la agenda del programa y los invitados, especialmente porque esa noche Pedro Aznar y David Lebón estuvieron a cargo de la música en vivo.

El episodio ocurrió este miércoles en Otro día perdido. Captura de pantalla Youtube Eltrece. En ese contexto, Pergolini apeló a la ironía para referirse a ciertos nombres que podrían haber pasado por el ciclo. "Nos podrían haber puesto (…) y entonces tendríamos que haber invitado a uno de esos que teníamos por compromiso, total no lo veía nadie", lanzó el periodista.

Luego, el comunicador explicó que suele encontrarse con figuras públicas que le reclaman una invitación al programa. "A mí me pasa muchas veces que me encuentro muchas veces al famoso 'garronero' que me dice: '¿Cuándo me van a invitar a tu programa?', y yo no tengo nada que ver ahí. Yo me entero a la mañana, cuando me dicen: 'Hoy está tal'", explicó Pergolini.

El periodista simuló una carraspera y dejó en evidencia su malestar con Lali y otros músicos. Foto: RS Fotos. La conversación siguió cuando Evelyn Botto contó una experiencia personal. "Hace un tiempito me dijeron: 'Yo quiero ir al programa de Mario, pero me dijeron que me bajó'", comentó la panelista. Sin embargo, el conductor volvió a desligarse de cualquier decisión vinculada a la producción de invitados.