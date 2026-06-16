Mario Pergolini confirmó la peor noticia para los fanáticos de Otro día perdido: "Lo estuvimos evaluando"

En los primeros minutos de la emisión del lunes de Otro día perdido, el conductor hizo un importante anuncio respecto al ciclo de Eltrece.

El arranque de Otro día perdido tuvo una novedad inesperada este lunes. Apenas comenzó el programa, Mario Pergolini informó que la emisión no saldrá al aire este martes debido al primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Fiel a su estilo, el conductor comunicó la decisión con humor. "No sé si lo podemos decir al aire, pero mañana juega Argentina y lo estuvimos evaluando y dijimos, ¿tiene sentido venir a trabajar?", comentó el conductor.

Este fue el anuncio que hizo Mario Pergolini sobre la emisión de este martes 16 de junio de Otro día perdido Mario Pergolini Anunció Que Este Martes No Habrá Emisión De Otro Día Perdido La noticia también fue replicada en las redes oficiales del ciclo, donde explicaron que el equipo estará "todos ocupados alentando a La Scaloneta". Además, adelantaron que el programa regresará a la pantalla el miércoles 17, una decisión que recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de los seguidores del ciclo.

A qué hora juega Argentina y dónde se podrá ver el partido Selección argentina. La Selección Argentina hará su debut en el Mundial 2026 este martes a las 22 h. Foto: @leomessi La Selección Argentina se medirá con Argelia desde las 22 h en Arrowhead Stadium ubicado en Kansas City, Estados Unidos, en un compromiso que podrá seguirse en directo por distintas señales de televisión abierta y por cable.