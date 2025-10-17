Mario Pergolini reveló una inédita anécdota con Lionel Messi: "Messi me mira y me dice..."

El periodista recordó el encuentro que tuvo años atrás con el astro del fútbol y desató risas en el estudio.

Durante el inicio de su programa Otro día perdido, Mario Pergolini sorprendió a todos al contar una anécdota inédita con Lionel Messi. El conductor recordó el día en que coincidió con el astro del fútbol en un evento y cómo una situación inesperada terminó en un momento muy gracioso.

Todo comenzó cuando Laila Roth, una de las integrantes del ciclo, le preguntó si conocía en persona al capitán argentino.

Messi festejo El periodista recordó la vez que estuvo con Lionel Messi. Juan Mateo Aberastain / MDZ "Sí. Una vez él se iba a la selección en River y yo conduje cuando se estaban despidiendo y la única condición que puse para hacerlo era que pueda ir con mi hijo Matías, que le encanta el fútbol, y que pueda estar en el vestuario con los jugadores", afirmó el conductor.

"Y cuando sale Messi, Messi lo ve y se pone a jugar a la pelota con él. Messi le pasa la pelota a mi hijo, mi hijo se la pasa a Messi y él me la pasa a mí. Yo la toco y rompo la única ventana que hay en todo el lugar", relató entre risas el periodista, desatando carcajadas en el estudio.