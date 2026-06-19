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Romance confirmado: la figura que fue vista con su nueva novia en el Mundial 2026

En Intrusos compartieron imágenes contundentes del famoso que está en Estados Unidos disfrutando del amor y de la Copa del Mundo.

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El joven está enamorado.&nbsp;

El joven está enamorado. 

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La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y el seleccionado argentino logró una importantísima victoria ante Argelia. Diferentes famosos llegaron a Estados Unidos para poder disfrutar de la competencia y una figura fue vista con su nueva pareja.

En Intrusos (América TV) revelaron una contundente información que involucra a un joven que en el último tiempo fue tema principal en los medios que cubren el mundo de la farándula.

Se trata nada más y nada menos que de Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity y quien se encuentra cubriendo junto a Marley el Mundial 2026. El joven fue visto con su nueva pareja, lo que termina de confirmar que se olvidó de Evangelina Anderson.

Romance confirmado en pleno Mundial 2026: las fotos

Paula Varela confirmó que habló con Ian, quien habilitó que puedan blanquear en el ciclo la relación: "Ella es muy linda, es modelo e influencer. Se conocieron porque grabaron varios videos juntos para YouTube".

Ian Lucas, la figura que confirmó su romance en Estados Unidos.

Ian Lucas, la figura que confirmó su romance en Estados Unidos.

"Él la invitó al Mundial y van a estar juntos una semana", confirmó la panelista del programa de América. En las imágenes se los puede ver sonrientes y vestidos con la camiseta del seleccionado.

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