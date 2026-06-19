Romance confirmado: la figura que fue vista con su nueva novia en el Mundial 2026

En Intrusos compartieron imágenes contundentes del famoso que está en Estados Unidos disfrutando del amor y de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y el seleccionado argentino logró una importantísima victoria ante Argelia. Diferentes famosos llegaron a Estados Unidos para poder disfrutar de la competencia y una figura fue vista con su nueva pareja.

En Intrusos (América TV) revelaron una contundente información que involucra a un joven que en el último tiempo fue tema principal en los medios que cubren el mundo de la farándula.

Se trata nada más y nada menos que de Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity y quien se encuentra cubriendo junto a Marley el Mundial 2026. El joven fue visto con su nueva pareja, lo que termina de confirmar que se olvidó de Evangelina Anderson.

Romance confirmado en pleno Mundial 2026: las fotos Paula Varela confirmó que habló con Ian, quien habilitó que puedan blanquear en el ciclo la relación: "Ella es muy linda, es modelo e influencer. Se conocieron porque grabaron varios videos juntos para YouTube".