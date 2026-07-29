Una conocida figura de Telefe blanqueó por completo su relación con una romántica foto

Una figura del canal de la familia compartió una imagen en sus redes sociales y se viralizó al instante, ya que confirmó por completo su nuevo noviazgo.

En el mundo del espectáculo, los romances están a la orden del día y una figura de Telefe blanqueó con todo su nueva relación amorosa. La misma surgió antes de la Copa del Mundo 2026 y durante la competencia se afianzó fuertemente.

Se trata nada más y nada menos que de Ian Lucas, el joven que vivió una breve relación con Evangelina Anderson. Sin embargo, esa historia no terminó para nada bien y ahora una joven conquistó su corazón y festejaron su primer mes en las redes sociales.

De hecho, fue él quien subió la romántica imagen a sus historias de Instagram: "1+ te amo", escribió junto a un corazón blanco. En la foto se puede ver a Renata Mónaco besando el cachete del ganador de MasterChef Celebrity.

La figura de Telefe blanqueó por completo su romance Ian Lucas, figura de Telefe, enamorado. Instagram / @ianlucas. Ella, por su lado, reposteó la historia de Ian Lucas y además subió una foto de ambos en un partido de la Selección argentina en la Copa del Mundo. En la imagen se los puede ver muy sonrientes y con la camiseta albiceleste.