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Una conocida figura de Telefe blanqueó por completo su relación con una romántica foto

Una figura del canal de la familia compartió una imagen en sus redes sociales y se viralizó al instante, ya que confirmó por completo su nuevo noviazgo.

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El famoso está enamorado.&nbsp;

El famoso está enamorado. 

Shutterstock

En el mundo del espectáculo, los romances están a la orden del día y una figura de Telefe blanqueó con todo su nueva relación amorosa. La misma surgió antes de la Copa del Mundo 2026 y durante la competencia se afianzó fuertemente.

Se trata nada más y nada menos que de Ian Lucas, el joven que vivió una breve relación con Evangelina Anderson. Sin embargo, esa historia no terminó para nada bien y ahora una joven conquistó su corazón y festejaron su primer mes en las redes sociales.

De hecho, fue él quien subió la romántica imagen a sus historias de Instagram: "1+ te amo", escribió junto a un corazón blanco. En la foto se puede ver a Renata Mónaco besando el cachete del ganador de MasterChef Celebrity.

La figura de Telefe blanqueó por completo su romance

Ian Lucas, figura de Telefe, enamorado.

Ian Lucas, figura de Telefe, enamorado.

Ella, por su lado, reposteó la historia de Ian Lucas y además subió una foto de ambos en un partido de la Selección argentina en la Copa del Mundo. En la imagen se los puede ver muy sonrientes y con la camiseta albiceleste.

Renata, la joven que conquistó a Ian Lucas

Renata, la joven que conquistó a Ian Lucas

Renata es una joven que proviene de una familia de muy buena posición económica, según la información que brindaron en el programa A la Tarde meses atrás. Allí aclararon que "muestra mucho sus viajes, fotos con familia y amigos, y cuida muchísimo la estética de todo lo que sube".

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