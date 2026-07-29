De qué quiere trabajar Morena Rial mientras cumple su pena en la cárcel

Alejandro Cipolla dio detalles de la nueva medida que buscan aplicar para intentar mejorar la situación de la hija de Jorge Rial.

Alejandro Cipolla volvió a asumir la defensa de Morena Rial y ya comenzó a impulsar nuevas medidas para intentar mejorar su situación judicial. Entre los pedidos presentados, el abogado busca que la joven pueda acceder a salidas laborales mientras se encuentra en la cárcel.

En una entrevista con La Posta del Espectáculo, el letrado contó que mantuvo un encuentro con su clienta para avanzar con esa posibilidad. "Hoy estuve con Morena para ver si empezamos con salidas laborales. Eso empezaría a mejorar su vida, estar en la calle y trabajar", explicó Cipolla.

Alejandro Cipolla representa a la hija de Jorge Rial. La iniciativa surge luego de que, hace un mes, la Justicia rechazara el pedido de libertad condicional. A pesar de ese revés, Morena mantiene la expectativa de avanzar hacia una reinserción fuera del penal mediante herramientas que le permitan trabajar.

Otro de los planteos realizados por Cipolla apunta a que la Justicia autorice a la hija de Jorge Rial a utilizar nuevamente sus redes sociales con fines laborales. La intención es que pueda desempeñarse como influencer, generar ingresos y comenzar una nueva etapa lejos de los conflictos que atravesó en los últimos años.