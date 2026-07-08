Duro revés para Morena Rial: por qué seguirá con prisión domiciliaria

La Justicia rechazó el pedido de libertad condicional presentado por Morena Rial y resolvió que continúe cumpliendo su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro consideró que la hija del conductor Jorge Rial aún no reúne las condiciones necesarias para acceder al beneficio.

La jueza María Coelho sostuvo que, si bien la condenada ya cumplió el requisito temporal exigido por la ley —dos tercios de la pena de tres años de prisión que le fue impuesta por robos cometidos en el Gran Buenos Aires—, todavía evidencia un insuficiente compromiso con su proceso de reinserción social.

En la resolución, la magistrada señaló que Rial "adeuda mayor acatamiento a las reglas de conducta dictadas y una actitud de mayor compromiso con el proceso de reinserción social" , por lo que consideró inconveniente concederle la libertad condicional.

Uno de los principales argumentos del fallo fue el incumplimiento de las condiciones impuestas durante el arresto domiciliario . Según la Justicia, la influencer violó la prohibición de realizar publicaciones en redes sociales, al detectarse actividad en su cuenta de Instagram entre fines de abril y principios de julio.

Además de rechazar el beneficio, el tribunal resolvió ampliar las medidas de control y ordenó que Morena Rial se someta a una evaluación y seguimiento psiquiátrico, además de continuar con tratamiento psicológico.

La prisión domiciliaria le había sido concedida el 10 de marzo por la Sala II del Tribunal de Casación Penal, con monitoreo electrónico, al considerar que la medida favorecía el cuidado y el vínculo con su hijo menor. Antes de eso permaneció cinco meses detenida en el penal de Magdalena.

El 11 de junio, el TOC N° 7 la condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en tres robos ocurridos en viviendas del partido bonaerense de San Isidro.

Juicio en Córdoba

La situación judicial de Morena Rial no termina allí. La Justicia de Córdoba fijó para el 21 de septiembre el inicio del juicio oral en el que será juzgada por los presuntos delitos de robo, hurto, amenazas y coacción.

En esa causa, la influencer había solicitado una probation y ofreció realizar tareas comunitarias, además de una reparación económica para las presuntas víctimas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación, luego de que los damnificados consideraran insuficientes las ofertas económicas presentadas.

La investigación cordobesa también incluye acusaciones por amenazas contra familiares de uno de sus exparejas y por el presunto hurto de teléfonos celulares, hechos por los que deberá responder en el juicio previsto para septiembre.