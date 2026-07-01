Morena Rial fue condenada a tres años de prisión efectiva y pidió la libertad condicional

Morena Rial fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos en viviendas de Villa Adelina y Castelar. La sentencia fue dictada tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado y, mientras permanece bajo arresto domiciliario, su defensa ya solicitó el beneficio de la libertad condicional.

La decisión fue tomada por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, luego de homologar el acuerdo alcanzado entre la defensa de la hija de Jorge Rial y el fiscal general adjunto Patricio Ferrari.

Antes de resolver el pedido de libertad condicional, la magistrada ordenó la realización de un peritaje psicológico y solicitó la opinión del fiscal sobre la solicitud presentada por la defensa.

Morena Rial fue acusada de participar en una serie de robos en Villa Adelina (San Isidro) y Castelar (Morón).

Actualmente, Morena Rial permanece bajo arresto domiciliario, monitoreada mediante una tobillera electrónica y con prohibición de acceder a redes sociales.

En declaraciones a TN, el abogado Martín Leiro confirmó que la defensa ya inició el trámite para obtener la libertad condicional de su representada. Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado y amigo de la influencer, sostuvo que Rial reúne las condiciones previstas por la legislación para acceder al beneficio.

"Morena está ansiosa esperando que resuelvan esto. Entraría en el beneficio de la excarcelación con libertad condicional porque ella ya cumplió con los ocho meses, un poco más, previstos por la ley cuando es condenada a tres años en efectivo cumplimiento", afirmó.

Además, señaló que la prioridad de la joven es finalizar el proceso judicial para poder reencontrarse con su hijo, quien actualmente se encuentra en Córdoba. Según explicó, una vez resuelta su situación procesal deberán iniciar las acciones legales correspondientes para avanzar con la revinculación.

El robo en Villa Adelina

El episodio principal por el que fue condenada ocurrió el 18 de enero de 2025, alrededor de las 22, en una vivienda ubicada sobre José María Moreno al 2700, en Villa Adelina, partido de San Isidro.

Según la investigación, los propietarios se encontraban de vacaciones en Pinamar al momento del hecho. De acuerdo con el expediente judicial, Morena Rial llegó al lugar conduciendo un Peugeot 207 blanco junto a Luna González, Alan Fernández, Lautaro Ledesma y un quinto sospechoso que aún no fue identificado.

Mientras Rial, González y Fernández permanecían en el vehículo, Ledesma y el otro integrante del grupo cortaron el suministro eléctrico de la vivienda, saltaron una reja de aproximadamente dos metros y forzaron una ventana para ingresar al inmueble.

Una vez dentro de la propiedad, recorrieron distintos ambientes y sustrajeron, al menos, una notebook, según consta en la investigación.

Las maniobras quedaron registradas por cámaras de seguridad. Posteriormente, el vehículo fue captado en una estación de servicio cercana, donde una integrante de la Policía reconoció a Morena Rial e informó su identidad.

La investigación también incluyó un robo en Castelar

La causa también atribuyó a la banda un robo cometido en Castelar, donde, según la investigación, los sospechosos escaparon con un botín compuesto por 32.000 dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares Apple y diez perfumes árabes, además de otros objetos de valor.

Durante su declaración indagatoria, Morena Rial negó haber participado en ese episodio, aunque reconoció haber estado presente durante el hecho ocurrido en Villa Adelina.

Según su versión, los jóvenes que ingresaron a la vivienda le manifestaron que no habían encontrado elementos de valor. También declaró que al día siguiente le propusieron conducir un vehículo para otro robo en Martínez, pero aseguró que rechazó participar de ese hecho.

La situación judicial de Morena Rial ahora depende de la resolución que adopte la jueza sobre el pedido de libertad condicional, luego de evaluar el peritaje psicológico solicitado y el dictamen del fiscal.