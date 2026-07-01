Morena Rial fue condenada a tres años de prisión y solicitó la libertad condicional

Morena Rial se encuentra cumpliendo arresto domiciliario , monitoreada las 24 horas por una tobillera electrónica y con una prohibición judicial que golpea directo en su antigua rutina: tiene el acceso completamente vedado a cualquier red social.

Este es el resultado del acuerdo de juicio abreviado homologado por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. El fiscal general adjunto, Patricio Ferrari, y la defensa de la mediática acordaron una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por una serie de robos en la zona oeste y norte del conurbano bonaerense.

Para entender cómo la hija adoptiva de Jorge Rial de la televisión terminó con una condena penal, hay que retroceder a la noche del 18 de enero de 2025 .

En pleno verano, mientras los dueños de una casa ubicada en José María Moreno al 2700 de Villa Adelina veraneaban en Pinamar, un Peugeot 207 blanco estacionó cerca de la propiedad. Al volante estaba Morena Rial .

La logística de la banda fue precisa, pero la ejecución dejó demasiados cabos sueltos. La dinámica del asalto consistió en que Lautaro Ledesma y un cómplice que aún no fue identificado cortaron el suministro eléctrico, saltaron la reja y forzaron una ventana para ingresar a la casa vacía, de donde se llevaron al menos una notebook. Mientras esto ocurría, la joven de 27 años oficiaba de "campana" y chofer, esperando en el vehículo junto a Luna González y Alan Fernández.

Toda la secuencia del robo quedó grabada por las cámaras de seguridad de la cuadra. Sin embargo, el error fatal ocurrió minutos después del golpe. El Peugeot frenó en una estación de servicio de la zona y allí una mujer policía vio a la conductora. Al reconocerla al instante por su fama televisiva, la identificó en el reporte oficial simplemente como "More". Ese detalle inesperado fue el principio del fin para la banda.

La solicitud de excarcelación sobre la mesa

Morena Rial. Archivo MDZ

Según la legislación vigente, al tratarse de una pena de tres años, la persona condenada puede solicitar la libertad condicional a los ocho meses de encierro. Alejandro Cipolla aseguró que la influencer entraría en el beneficio porque ya cumplió con el tiempo correspondiente. Mientras tanto, su abogado formal, Martín Leiro, confirmó que el pedido de excarcelación ya está sobre el escritorio del juzgado.

Sin embargo, la libertad de Morena consta de serios requisitos previos. Antes de firmar cualquier papel que le permita quitarse la tobillera, la jueza Coelho impuso dos condiciones obligatorias: escuchar el dictamen del fiscal Ferrari y, lo más determinante, someter a la joven a un peritaje psicológico exhaustivo. De los resultados de esa evaluación dependerá si el encierro domiciliario de Morena llega a su fin o si su aislamiento analógico se prolonga.