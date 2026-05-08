Con prisión domiciliaria, Morena Rial estudia abogacía ¿qué nota se sacó en su primer examen?

La vida de Morena Rial ha estado marcada por la exposición mediática constante, pero su presente parece estar tomando un rumbo radicalmente distinto al que el público acostumbra. Instalada en la casa de su hermana mientras cumple con un régimen de arresto domiciliario, la joven decidió volcar su energía en la formación universitaria.

A casi dos meses de haber iniciado la carrera de Derecho en la Universidad Siglo 21, los primeros resultados de su esfuerzo salieron a la luz y generaron un asombro generalizado.

Además de su excelente nota en Penal, la joven obtuvo un 8 en Derecho Constitucional, sumando éxitos a su libreta.

La encargada de validar su desempeño fue la plataforma de estudio de la institución, pero la difusión corrió por cuenta de su abogado y amigo personal, Alejandro Cipolla. El letrado compartió en sus redes sociales una captura de pantalla donde se observa el resultado obtenido por Morena en la materia Derecho Penal: Parte General .

Alejandro Cipolla fue el encargado de mostrar el desempeño de la influencer en la plataforma de la Universidad Siglo 21.

La joven logró una calificación de 9, tras responder de manera correcta 18 de las 20 consignas planteadas en el examen. "Mi mejor alumna", escribió Cipolla, visiblemente orgulloso del compromiso que su defendida está mostrando con los códigos y tratados.

portada-morena-rial-instagram La mediática busca redefinir su imagen pública a través del estudio mientras espera definiciones en su causa judicial. Archivo MDZ

Lejos de ser un hecho aislado, el abogado también reveló en el ciclo de streaming La Posta del Espectáculo que Morena no solo se destaca en el ámbito penal, sino que también alcanzó un 8 en la asignatura de Derecho Constitucional, consolidando un inicio de carrera impecable.

Este presente académico de Morena Rial se desarrolla bajo una modalidad 100% online, una herramienta que le permite continuar con sus obligaciones universitarias sin infringir las restricciones impuestas por la justicia. Mientras su defensa técnica trabaja en la resolución de su compleja situación legal, la mediática parece haber encontrado en los libros una vía de escape y, posiblemente, una nueva vocación.