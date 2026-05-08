Música, cena show y más: la agenda cultural de eventos en Mendoza para este sábado 9 de mayo
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este sábado 9 de mayo. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este sábado en Mendoza?
- Límbico: es un viaje al interior del cuerpo para comprender qué son las emociones, cómo aparecen, qué las dispara y cómo affectan al cuerpo y la mente. Junto a Estanislao Bachrach.
Dónde y cuándo: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Mendoza) a las 21:00 horas
Entradas: a partir de $35.000 en Entradaweb
- 5to encuentro inernacional de charangos: Con la actuación de la Orquesta infantil de charangos de Cochabamba, Bolivia, Ballet Raíces y los jóvenes charanguistas de Mendoza Saraí Magne y Joel Alanis con su grupo Sumaj Runa finalizando con el sorteo del charango que se obsequia cada año a las infancias.
Dónde y cuándo: Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) a las 21:00 horas
Entradas: general a $8.000 en Entradaweb
- Hola, estoy bien: En esta propuesta, que fue la misma con la que se despidió de Mendoza el pasado 27 de febrero, el multifacético actor invita al público a compartir una experiencia única, donde el humor se entrelaza con la reflexión y la complicidad de la audiencia.
Dónde y cuándo: Cantina Juglar (Yrigoyen 27, Mendoza) a las 21:30 horas
Entradas: con reserva al 2612580009