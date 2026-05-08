Música, cena show y más: la agenda cultural de eventos en Mendoza para este sábado 9 de mayo

Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.

En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este sábado 9 de mayo. Tomá nota y no te quedes en casa.

Dónde y cuándo : Teatro Mendoza (San Juan 1427, Mendoza) a las 21:00 horas

Entradas : a partir de $35.000 en Entradaweb

5to encuentro inernacional de charangos: Con la actuación de la Orquesta infantil de charangos de Cochabamba, Bolivia, Ballet Raíces y los jóvenes charanguistas de Mendoza Saraí Magne y Joel Alanis con su grupo Sumaj Runa finalizando con el sorteo del charango que se obsequia cada año a las infancias.

encuentro charangos evento Encuentro de charangos.

Dónde y cuándo: Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) a las 21:00 horas

Entradas: general a $8.000 en Entradaweb

Hola, estoy bien: En esta propuesta, que fue la misma con la que se despidió de Mendoza el pasado 27 de febrero, el multifacético actor invita al público a compartir una experiencia única, donde el humor se entrelaza con la reflexión y la complicidad de la audiencia.

dani quiroga evento Daniel Quiroga en una cena show imperdible.

Dónde y cuándo: Cantina Juglar (Yrigoyen 27, Mendoza) a las 21:30 horas

Entradas: con reserva al 2612580009