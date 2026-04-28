"Te mereces...": el pedido desesperado de Morena Rial para un ladrón de celulares que murió en Córdoba

Una detención por pedidos de captura caducados terminó en tragedia: los detalles del caso que conmueve a la hija de Jorge Rial.

La tragedia volvió a golpear de cerca el entorno de Morena Rial, y esta vez el dolor se transformó en una advertencia letal. Desde el encierro domiciliario que cumple en la casa de su hermana, la mediática se mostró muy afectada al enterarse de la muerte de Elías Orihuela, un joven amigo que perdió la vida en circunstancias que la Justicia de Córdoba ya tiene bajo la lupa.

"No voy a estar tranquila hasta que pague uno por uno", disparó la influencer, dejando en claro que se pudrió todo con la versión oficial que circula desde las fuerzas de seguridad.

Qué pasó realmente en la celda y la posterior muerte del amigo de More Rial Elías, de apenas 19 años, había recuperado la libertad el jueves tras un juicio abreviado por una causa de robo de celulares. Sin embargo, el gusto por la calle le duró nada: al día siguiente fue interceptado por una patrulla y trasladado a la Comisaría Sexta por supuestos pedidos de captura que, según se supo después, ya estaban caducados.

portada-morena-rial-instagram Morena cumple actualmente arresto domiciliario, pero aseguró que seguirá de cerca cada paso del expediente judicial. Archivo MDZ

El minuto de mayor tensión en la seccional ocurrió cuando, supuestamente, lo hallaron ahorcado con su propio buzo. Esta versión del suicidio le cortó el rostro a la familia y a la propia Morena, quienes aseguran que el joven no tenía motivos para semejante decisión tras haber salido de Bouwer.