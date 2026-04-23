El revelador nuevo look de Morena Rial tras su salida de prisión

Morena Rial sorprende con un cambio de look radical tras su salida de prisión, marcando una nueva etapa en su vida. ¡Mirá!

A poco más de un mes de haber dejado la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, Morena Rial reapareció en las redes con una imagen completamente renovada. Durante los meses previos, su estilo había respondido a una lógica completamente distinta, más funcional y atravesada por la comodidad del contexto que la rodeaba.

Eso había quedado claro en una de las últimas imágenes que compartió antes de esta transformación. Allí se la vio con una campera deportiva roja con franjas blancas, calzas negras y un cabello rubio con raíces más oscuras llevado de manera natural, sin demasiada intervención.

El contraste con el presente fue inmediato y, sobre todo, intencional. Morena recurrió al colorista Pablo Vercellone, una figura elegida por nombres como Wanda Nara, Vicky Xipolitakis y Charlotte Caniggia. De la mano de él, apostó por una transformación total que modificó su imagen y también su narrativa. El propio estilista lo dejó en claro al compartir el resultado con una frase que funcionó como síntesis del momento: "Cambio de look, para su nueva vida".

El nuevo cabello se presentó con un rubio mucho más luminoso, trabajado en capas y con mechas. Morena se alejó de los tonos planos del pasado reciente para abrazar una estética más pulida, más pensada, donde cada detalle parecía construido para lograr una imagen sofisticada. El flequillo abierto enmarcó su rostro con suavidad, mientras que el largo y el volumen lograron darle movimiento y frescura.

En paralelo, el vestuario acompañó esta evolución con una lógica similar. Morena dejó de lado el conjunto sporty que había usado en sus últimas apariciones y se mostró con un top negro ajustado que resaltó su figura. La prenda se alineó con una estética más cuidada, donde sus tatuajes encontraron un nuevo lugar dentro de una imagen más producida.