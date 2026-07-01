Por primera vez desde que se conoció el femicidio de Agostina Vega , su madre, Melisa Heredia, rompió el silencio y describió el dolor que atraviesa mientras avanza la investigación judicial. En declaraciones televisivas, fue contundente al referirse al principal acusado por el crimen, Claudio Barrelier . "A él le tienen que dar perpetua", disparó.

"Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal, pero no puedo dormir con todo lo que pasó", expresó Melisa Heredia en declaraciones a TN, al referirse al avance de la causa y a las detenciones ordenadas por la Justicia a Barrelier, y a otras tres personas: Soledad Andreani que le prestó el Ford Ka con el que descartó los restos de la nena, su amigo Osvaldo Fassetta y a la mamá de su hija, Marianela Palmero.

Melisa fue contundente al hablar sobre el principal acusado, Claudio Barrelier y su entorno. "Les tienen que dar perpetua. Me hicieron un daño enorme y a mi hija no la voy a ver más", sostuvo.

Heredia también se refirió al impacto devastador que el asesinato provocó en su familia. "Nos destrozaron la vida. No le deseo a nadie pasar por lo que estamos viviendo. Es estar muerto en vida. Uno nunca se prepara para la muerte de un hijo", afirmó.

Durante la entrevista, reveló además la relación de confianza que mantenía con el principal sospechoso antes del crimen. "Yo a Barrelier lo conocía y pensaba que era mi amigo, que jamás le iba a hacer daño a mi hija", recordó.

La mamá de Agostina Vega rompió el silencio: "Todo el círculo de Claudio Barrelier está involucrado"

Según explicó, ella y otras personas de su entorno habían creído durante mucho tiempo en la versión que el propio acusado daba sobre una denuncia previa en su contra por el secuestro de una mujer.

"Todos pensábamos que era inocente. Él decía que le habían armado una causa y nosotros nos quedamos con esa versión", señaló.

Las sospechas sobre Barrellier y su entorno

La madre de Agostina también cuestionó que la policía no actuó con la celeridad que demandaba el caso durante las primeras horas de la búsqueda de la adolescente. Según expresó, apenas el domingo recibió la llamada del remisero contándole que la había dejado en la casa de Barrelier, sus sospechas se dirigieron a él.

"Ahí nomás me fui a ampliar la denuncia, di su nombre, la dirección y no se movieron. Cuando hice la denuncia, me tuvieron desde las 4 de la mañana hasta las 9 para tomármela”, aseguró.

Las sospechas sobre Barrellier y su entorno

Melisa también sostuvo que, a su entender, Barrellier no actuó solo y aseguró que sospecha de su entorno, a cuyos integrantes los quiere "a todos presos”.

Sobre los detenidos por presunto encubrimiento, dijo que a Soledad Andreani, dueña del Ford Ka, apenas la había visto en dos oportunidades. Sobre Osvaldo Fassetta, contó que durante la búsqueda de Agostina, "estaba todo el tiempo con el teléfono". "Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad que no sé”, sospechó.

Los rumores sobre Agostina Vega

La madre de la adolescente también cuestionó las versiones y acusaciones que circularon en redes sociales y en algunos sectores de la opinión pública tras conocerse el caso.

"Han hablado de mi hija y de mí sin saber la verdad. Nos hicieron muchísimo daño. La gente opina sin conocer lo que realmente pasó", manifestó.

En ese sentido, aseguró que tanto ella como su familia fueron víctimas de rumores y comentarios que profundizaron aún más el sufrimiento que atraviesan desde la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Agostina.

"Solamente mi familia y nuestro abogado sabemos la verdad de todo lo que vivimos. No entiendo por qué fueron tan crueles conmigo y con mi hija", expresó.

Finalmente, Heredia confesó que aún intenta procesar la magnitud de la tragedia y remarcó que hay aspectos del caso que prefiere no conocer. "Yo no quiero saber detalles de lo que le hicieron a mi hija. Sé que este hombre me la mató, que la violó y no quiero saber más", explicó. Y dijo: “Mi hija era una nena. Era la chispita de la familia. Todos sus compañeros la querían, sus amigas están destruidas".