Caso Agostina Vega: Osvaldo Fassetta amplió su declaración y aseguró que fue "engañado" por Claudio Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un nuevo capítulo este jueves con la ampliación de la declaración indagatoria de Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos por encubrimiento agravado. El imputado aseguró que fue engañado por el principal sospechoso.

Ante el fiscal Raúl Garzón , Fassetta intentó despegarse de la acusación y apuntó directamente contra Claudio Barrelier , el principal imputado por el crimen. Según la defensa de Fassetta, que lleva adelante el abogado Eduardo Javier Medina Allende , su defendido fue una víctima más de la "astucia natural para manipular gente" que poseería Barrelier.

El letrado sostuvo que Fassetta recibió de Barrelier la misma explicación que el sospechoso le dio a la madre de la víctima, que Agostina se había retirado del domicilio subiéndose a un "auto rojo" .

A pesar de que la defensa de Fassetta solicitó su excarcelación argumentando que es un "perejil" que no puede aportar nada a la causa, el fiscal Garzón decidió que permanezca detenido mientras continúa el análisis de las pruebas.

Fassetta, quien residía en la misma vivienda donde se habría cometido el femicidio, aseguró que no estuvo presente durante las horas en que ocurrió el crimen. Incluso mencionó un detalle llamativo: al regresar a la casa, notó un acolchado nuevo sobre su cama , pero afirmó que no sospechó nada extraño debido a las bajas temperaturas de la época.

La situación de los otros detenidos

Mientras Barrelier es acusado de ser el autor de homicidio triplemente calificado, la situación procesal de Fassetta se mantiene bajo la carátula de encubrimiento agravado por mediar un contexto de violencia de género.

Esta misma acusación pesa sobre Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo, y Marianela Soledad Palmero, la pareja de Barrelier, quien fue detenida recientemente como la cuarta sospechosa en la causa.

Según la reconstrucción judicial, Agostina fue abusada y asesinada por asfixia entre la noche del 23 de mayo y la madrugada del día siguiente. Tras conservar el cuerpo durante varias horas, Barrelier habría trasladado los restos en el vehículo de Andreani hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde los enterró para intentar desaparecer las pruebas.

Paso a paso: la reconstrucción del femicidio de Agostina Vega

Según la investigación, todo apunta a que Agostina fue vista con vida por última vez el sábado 23 de mayo. Ese día, le mintió a su madre diciéndole que iría a la rotisería de su abuelo, pero en realidad tomó un remís hacia el barrio Cofico, específicamente a la casa de Claudio Barrelier (33), quien había sido pareja de su madre.

Agostina llegó al lugar engañada: un audio enviado a sus amigas revelaba que Barrelier le había prometido una "sorpresa" para su mamá. El remisero que la trasladó, Ariel Torres, recordó que la joven se veía tranquila y que un hombre encapuchado salió a pagar el viaje, evitando mirarlo a la cara e incluso entregándole un dólar para completar el pago. Ese hombre era el presunto femicida.

A partir de esto, la justicia determinó que el crimen ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo 24 de mayo, pocas horas después de su ingreso a la vivienda del principal sospechoso.