Crimen de Agostina Vega: la pista clave que la policía ignoró durante las primeras horas de la desaparición

La madre ya había señalado al sospechoso, pero los policías se limitaron a un traslado como testigo, devolviendo a Claudio Barrelier a donde escondía el cadáver.

A medida que avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega, un dato genera serios interrogantes sobre el accionar de la policía durante las primeras horas. Según la reconstrucción, efectivos policiales se presentaron en la vivienda del principal sospechoso, Claudio Barrelier, y lo trasladaron para declarar mientras el cuerpo presuntamente todavía se encontraba oculto dentro del propio domicilio.

La reconstrucción de los hechos indica que la víctima ingresó a la propiedad ubicada en Juan del Campillo el sábado 23 de mayo a las 22.55, momento en el que se cree ocurrió el ataque fatal. Al día siguiente, el domingo 24 de mayo alrededor de las 18, la madre de Agostina, Melisa Heredia, amplió la denuncia por la desaparición de su hija y mencionó por primera vez el nombre de Barrelier ante la Unidad Judicial. A pesar de que una verificación básica de antecedentes habría expuesto la peligrosidad del sospechoso, los uniformados simplemente acudieron a su casa para llevarlo a testificar en calidad de testigo.

Barrelier habría vuelto a su casa con el cadáver de Agostina allí De acuerdo con lo publicado por el diario Crónica, un móvil de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 13 arribó al domicilio a las 19.23 del domingo. Barrelier fue conducido a la Unidad Judicial, donde permaneció poco más de una hora prestando declaración antes de ser llevado de regreso a su hogar por los mismos agentes, ingresando nuevamente a las 20.47.

Esta secuencia es considerada una pieza clave y determinante para la Fiscalía, ya que confirma que el acusado estuvo bajo custodia temporal mientras la vivienda, bajo la principal hipótesis del caso, aún resguardaba el cadáver de la menor.

La casa de Claudio Barrelier fue destacada como un punto clave de la investigación del caso por el crimen de Agostina Vega. El recorrido para identificar las cámaras del barrio Posteriormente, Barrelier salió de su casa en reiteradas oportunidades para recorrer los alrededores con el aparente objetivo de identificar qué cámaras de seguridad de la zona funcionaban, buscando determinar si algún dispositivo de vigilancia civil o comercial había captado el momento exacto en el que llegó acompañado por Agostina la noche anterior.