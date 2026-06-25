"¿Qué fue ese grito?": el mensaje que complica a la pareja de Claudio Barrelier

El femicidio de Agostina Vega tuvo este jueves un cuarto detenido. Se trata de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier , principal acusado. La mujer quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado y la fiscalía busca determinar qué grado de conocimiento tuvo sobre lo ocurrido dentro de la vivienda donde se produjo el asesinato.

La medida fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón luego de detectar inconsistencias en las declaraciones de Palmero y reunir una serie de elementos que, según la acusación, ponen en duda la versión que había brindado en un primer momento.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es un mensaje que la mujer le envió a Claudio Barrelier durante la noche en que se habría cometido el crimen. "¿Qué fue ese grito?", escribió Palmero en un mensaje que ahora es considerada una pieza clave dentro del expediente judicial.

Para la fiscalía, esa frase podría indicar que la mujer escuchó una situación anormal dentro de la vivienda o incluso un eventual pedido de auxilio de la víctima, por lo que intentan establecer cuál fue su reacción y qué conocimiento tenía sobre los hechos que se desarrollaban en ese momento.

Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, fue imputada y detenida por el delito de encubrimiento agravado en el expediente por el femicidio de Agostina Vega.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Palmero inicialmente respaldó la versión de Barrelier al describir una jornada sin situaciones fuera de lo habitual en la casa ubicada sobre calle Del Campillo al 800. Sin embargo, el avance de la causa y la incorporación de nuevas pruebas comenzaron a evidenciar contradicciones entre su relato y otros testimonios.

Las personas presentes en la vivienda

Otro de los aspectos que analiza la Justicia es que al momento del crimen no sólo estaban presentes la víctima y el principal acusado. Según la investigación, en la vivienda también se encontraban Palmero, la hija de la pareja y otros tres adultos.

A partir de ese escenario, los investigadores intentan determinar qué escucharon o vieron las personas que permanecían en el inmueble durante las horas en las que, según la hipótesis judicial, Agostina Vega fue asesinada.

La fiscalía también puso bajo la lupa las acciones posteriores atribuidas a Barrelier, quien habría permanecido varias horas aislado dentro de la vivienda, realizado tareas de limpieza utilizando lavandina y recorrido sectores cercanos para observar cámaras de seguridad mientras el cuerpo de la víctima aún se encontraba en el domicilio.

Para los investigadores resulta difícil que esos movimientos hayan pasado completamente inadvertidos para quienes compartían la vivienda, motivo por el cual se profundizaron peritajes, análisis acústicos y la comparación de las distintas declaraciones incorporadas a la causa.

La imputación contra Palmero se enmarca precisamente en esa línea investigativa: establecer si desconocía por completo lo sucedido o si existen pruebas suficientes para sostener que colaboró en el ocultamiento de elementos vinculados al femicidio.

Mientras avanza la investigación, la Justicia no sólo busca reconstruir cómo ocurrió el asesinato de Agostina Vega, sino también determinar el rol que desempeñaron las personas que permanecían en la casa durante las horas posteriores al crimen.