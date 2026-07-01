Disparos a quemarropa, gritos y corridas: así fue el feroz tiroteo tras un episodio de violencia de género

Un dramático episodio que comenzó con una mujer pidiendo auxilio en medio de una presunta situación de maltrato, terminó con dos vecinos baleados el fin de semana en Las Heras . Por el caso de violencia de género y posterior tiroteo fue detenido Rodolfo Rubén Spinoza (41), quien quedó complicado por las imágenes captadas por una cámara de seguridad.

El video, al que tuvo acceso MDZ , muestra en detalle el momento en el que el sospechoso persigue a un grupo de vecinos que trató de intervenir en defensa de la mujer que, de acuerdo con la investigación, estaba siendo golpeada por su pareja en un domicilio de la manzana 10 del barrio 30 de Octubre .

El reloj marcaba las 6.20 del domingo cuando la cámara de seguridad de un particular captó cuando cinco mujeres y un hombre buscan escapar de Spinoza, quien avanza por la vereda portando un arma de fuego y realiza cuatro disparos.

Algunos de eso proyectiles alcanzan a herir a Omar Hipólito Guzmán (64), quien en medio de la desesperación cae al interior de una acequia. Hasta allí llega el violento sujeto, quien se agacha para decirle algunas palabras y luego le vuelve a disparar a la víctima, dejándolo tendido en la cuneta.

Seguidamente, aparece en escena Mauricio Germán Rodríguez (53), otro vecino de la barriada, quien increpa al agresor y también termina recibiendo tres balazos por parte de Spinoza, quien primero le dispara en dos oportunidades, amaga con salir corriendo y regresa para darle un tercer tiro, tal como se aprecia en el registro fílmico.

El estado de salud de las víctimas

Acto seguido, el sospechoso escapa a pie, mientras las mujeres que se salvaron de la agresión continúan desesperadas, a los gritos y pidiendo auxilio mientras se toman las cabezas por lo que acababan de presenciar.

En medio del asombro, las testigos se comunicaron con la línea de emergencias 911 y dieron aviso sobre el dramático episodio, por lo que policías se trasladaron hasta el teatro del hecho.

Una vez allí, constataron que las víctimas habían sido trasladadas en vehículos particulares hasta el Hospital Carrillo: a Guzmán le diagnosticaron heridas de arma de fuego en la mano derecha, la pierna izquierda, la ingle, la zona lumbar y el glúteo derecho, con fractura de cadera; en tanto, Rodríguez presentaba dos impactos de bala en la pierna derecha y otro en la izquierda, por lo que fue derivado al Hospital Central, detallaron las fuentes del caso.

La detención del sospechoso

Por su parte, en paralelo se montó un importante operativo para dar con el autor de la agresión armada, quien residía en un asentamiento cerca del cruce de calles Lisandro Moyano y Dorrego. Con apoyo de personal de la Comisaría 36°, la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) y un dron de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), se realizó un rastrillaje, pero el resultado fue negativo.

Rodolfo Rubén Spinoza, detenido e imputado por violencia de género e intento de homicidio. MDZ.

Momentos más tarde, cerca de las 8, Spinoza se presentó en la mencionada dependencia policial y, en claro estado de ebriedad, afirmó que había sido golpeado. No obstante, fue identificado como el autor del ataque a la mujer y de los disparos a los dos vecinos del barrio 30 de Octubre, por lo que quedó detenido.

Posteriormente, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien tomó intervención en el hecho, lo imputó por los delitos de lesiones leves, amenazas y daño en contexto de violencia de género, en concurso real con dos hechos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Debido a la grave acusación en su contra y que quedó complicado en el expediente por los testimonios, las imágenes de la cámara de seguridad y las vainas levantadas en la escena, Spinoza pasó a la cárcel y allí quedó alojado mientras avanza la investigación en su contra.