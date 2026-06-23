El drama de los turistas argentinos y chilenos que quedaron atrapados en una favela de Río de Janeiro en un tiroteo

Un grupo de turistas quedó atrapado durante varias horas en un mirador de la favela Santa Marta, en Río de Janeiro , luego de que un operativo policial terminara en un tiroteo, entre ellos había visitantes argentinos y chilenos. Las autoridades informaron cuatro muertos, sin turistas entre las víctimas.

El episodio ocurrió cuando el grupo había llegado poco antes del amanecer a la cima del morro para ver la salida del sol desde uno de los puntos panorámicos más visitados de la ciudad. La zona, ubicada entre Botafogo y Copacabana, es conocida por sus vistas del Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y la bahía de Guanabara.

“Fue una situación de guerra”, describió el fotógrafo carioca Ari Kaye, de 43 años, que había subido al morro durante la madrugada. Según relató, “fueron muchos tiros, una situación de mucho pánico. Había unas 60 personas y el tiroteo duró unos 20 minutos”. La escena obligó a los visitantes a tirarse al suelo mientras se escuchaban ráfagas de disparos y explosiones en los alrededores.

Entre los turistas había argentinos y, de acuerdo con medios locales, también chilenos. Jan Plagge, un alemán de 40 años que visita por primera vez Río de Janeiro, contó que había llegado para realizar una visita guiada a la favela y que le advirtieron sobre una fuerte presencia policial en la zona.

El intercambio de disparos comenzó poco después de las 04:00, cuando efectivos ingresaron en la favela para cumplir decenas de órdenes de arresto y allanamientos contra sospechosos vinculados al Comando Vermelho, según el comunicado de la Policía Civil. La organización es señalada como una de las bandas criminales más poderosas de Brasil.

Durante la operación, un pasajero de un autobús que circulaba por la principal vía de acceso a la favela resultó herido en una pierna por una bala perdida. Residentes también reportaron impactos de proyectiles en inmuebles vecinos, entre ellos una iglesia metodista y un edificio residencial.

Un punto turístico bajo tensión

La favela Santa Marta alcanzó notoriedad internacional porque allí Michael Jackson grabó en 1996 el videoclip de “They Don’t Care About Us”. Con el paso del tiempo, su mirador se consolidó como un atractivo para visitantes que buscan una vista amplia de Río de Janeiro, especialmente al amanecer.

La acción policial forma parte de la Operación Contención, que busca frenar el avance territorial del Comando Vermelho. Según la Policía Civil, desde el inicio de la ofensiva fueron detenidas más de 360 personas, otras 137 murieron en enfrentamientos y se incautaron unas 480 armas de fuego, entre ellas 190 fusiles, además de más de 51.000 municiones. La primera fase, realizada a fines de octubre de 2025 en los complejos de Penha y Alemão, dejó 122 muertos, incluidos cinco policías.