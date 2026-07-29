Qué provincias fueron las que más crecieron en turistas durante las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno 2026 dejaron en evidencia un cambio en los hábitos de los viajes de los argentinos. Si bien los destinos tradicionales continúan concentrando una importante cantidad de visitantes, cada vez más provincias logran captar turistas gracias a propuestas regionales, escapadas de corta distancia y opciones adaptadas a distintos presupuestos.

Un reciente informe elaborado por Plataforma10 , la plataforma de venta de pasajes de colectivo, analizó los viajes realizados entre el 17 y el 29 de julio y detectó cinco tendencias que marcaron la temporada invernal.

Uno de los datos más destacados es la consolidación de Córdoba como uno de los principales destinos para los viajeros que parten desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque la Ciudad de Buenos Aires continúa encabezando el ranking general, cerca del 9% de quienes viajaron desde Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata eligieron distintos puntos de la provincia mediterránea para pasar sus vacaciones.

Detrás de Córdoba se ubicaron Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Tandil, Pinamar y Villa Gesell, lo que refleja una mayor diversidad en la elección de destinos durante el receso.

El informe también muestra cuáles fueron las provincias que más crecieron respecto de la temporada invernal de 2025. Salta encabezó el listado con un incremento del 50% en la demanda de viajes, seguida por Jujuy (45%), La Rioja (40%), Neuquén (35%) y San Luis (30%). Estos números reflejan el crecimiento de destinos que combinan naturaleza, gastronomía, cultura y experiencias regionales.

Otra de las conclusiones del relevamiento es que las vacaciones de invierno estuvieron marcadas por las escapadas de cercanía. Los corredores de corta y media distancia, con trayectos de entre cuatro y ocho horas, concentraron el mayor movimiento de pasajeros. Entre las rutas más elegidas se destacaron Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Rosario y Mendoza-San Rafael.

Desde la plataforma de micros señalaron que este comportamiento responde, en parte, a un presupuesto más acotado para las vacaciones. En ese contexto, muchos viajeros optan por salidas más breves, pero sin resignar experiencias de calidad ni la posibilidad de realizar más de un viaje durante el año.

El perfil de los turistas

El estudio también detectó diferencias en el perfil de los turistas según el destino elegido. Villa General Belgrano lideró las reservas familiares, con un 25% de los grupos conformados por tres o más personas. Muy cerca apareció Villa Carlos Paz, también con el 25%, mientras que Villa Gesell registró un 14%. En cambio, ciudades como Buenos Aires y Mendoza concentraron una mayor cantidad de reservas individuales o de parejas.

Finalmente, el informe destaca que las vacaciones muestran una creciente flexibilidad. Si bien el sábado 18 de julio fue el día con mayor cantidad de salidas, el feriado del lunes 20 impulsó un segundo pico de movimiento y la demanda se mantuvo elevada durante el segundo fin de semana del receso, confirmando que los viajeros ya no concentran sus escapadas únicamente al comienzo de las vacaciones.

Para Plataforma10, estas tendencias muestran que el turismo interno continúa transformándose, con un mapa cada vez más federal, una mayor presencia de destinos emergentes y viajeros que priorizan propuestas cercanas, flexibles y acordes a sus posibilidades económicas.