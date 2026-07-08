Una malapraxis en el parto dejó a una nena con parálisis cerebral: las aberrantes irregularidades

En la ciudad de La Plata, un caso que conmocionó a su comunidad comienza a definirse en los tribunales bonaerenses. Se trata de la malapraxis presuntamente cometida en el parto de Nina , en julio de 2017. El juicio contra el médico obstetra Fernando Javier Daverio y la partera Bárbara Pestaña Guido inició hace una semana en el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata , a cargo del juez Diego Tatarsky . Mientras avanza el proceso, la familia de la niña marchó este mismo jueves en las calles platenses.

Ambos profesionales de la salud fueron imputados como coautores en el delito de lesiones culposas agravadas. Sin embargo, a Daverio se le suman acusaciones por los delitos de f alsificación de instrumento privado, por presunta adulteración ideológica de la historia clínica del embarazo y del parto, y de u so de instrumento privado falso, al haber presentado ante la justicia la documentación médica adulterada como si fuera legítima.

De acuerdo con la materia fáctica de las acusaciones, a las que tuvo acceso MDZ , todo comenzó en octubre de 2016, cuando la madre de la bebé inició los controles de su embarazo con el obstetra, atraída por las recomendaciones sobre su enfoque de "parto respetado" a través del grupo "Gestando entre Pares". Los controles se realizaban en un consultorio en La Plata que, según se descubrió después, no estaba habilitado .

Sobre la semana 35 de embarazo, una ecografía de rutina alertó sobre una posible restricción del crecimiento fetal . Según la acusación, Daverio desestimó este resultado y no ordenó un estudio para comprobar o descartar este peligro. Luego, otra presunta negligencia se perpetró cuando el 14 de julio de 2017 comienzan las contracciones y la paciente contacta al equipo por WhatsApp y la partera Bárbara Pestaña Guido le indica que se quede tranquila, sin siquiera verla en persona.

No obstante, ante la intensidad de los dolores, los padres deciden ir por su cuenta a la Clínica La Comunidad de Ensenada, en horas de la madrugada. Minutos después ingresan a la clínica. Se constata que no se había dado aviso previo al servicio de neonatología ni a la guardia médica, lo que desencadenó una grave serie de irregularidades en el nacimiento de la menor. En los momentos previos al nacimiento, la partera imputada, que se encontraba sola, realiza un monitoreo usando agua en lugar de gel (por falta de insumos) y detecta que los latidos del corazón de la bebé son lentos, indicando sufrimiento fetal .

Horas después de un doloroso parto natural, Nina nace en una habitación común no equipada para emergencias. La bebé nace sin signos vitales y debió ser reanimada durante 27 minutos antes de ser trasladada a neonatología con un diagnóstico de asfixia perinatal y encefalopatía hipóxico-isquémica. Tres horas después de que los padres llegaran a la clínica, Daverio se presentó.

A días del parto, la bebé fue trasladada al Hospital Italiano de La Plata debido a su estado crítico, y tras casi dos meses en terapia intensiva, recibe el alta con internación domiciliaria y secuelas neurológicas severas e irreversibles (parálisis cerebral).

Las irregularidades durante la investigación que complican aún más al obstetra

Además de las presuntas negligencias relatadas, la acusación del fiscal Jorge Paolini, a cargo del caso, sostiene que Daverio cometió una adulteración ideológica de la historia clínica de la Clínica La Comunidad de Ensenada el mismo día del nacimiento de Nina.

De acuerdo con esta versión, el médico insertó registros de controles que supuestamente arrojaron resultados de "normalidad" a las 6, 6.30 y 7. Todo esto, sin haber estado presente durante el trabajo de parto y sin haber efectuado control alguno sobre la paciente en esos horarios.

Además, se indicó que en abril de 2019, ante un requerimiento del Ministerio Público Fiscal, Daverio presentó una versión de la historia clínica perinatal que el juez califica como apócrifa, en la que colocó constancias de controles prenatales en la semana 31 y pedidos de estudios (ecografía y Doppler) en la semana 39 que no se realizaron. Estas versiones presentadas por el imputado no constan en el documento oficial de la clínica, secuestrado durante un allanamiento.

Cabe destacar que el obstetra ya se encuentra condenado y bajo prisión condicional por un caso de homicidio culposo ocurrido en abril de 2017 —tres meses antes del nacimiento de Nina—.

El estado actual del juicio

En el juicio oral contra el obstetra y la partera ya se han completado las dos primeras audiencias, marcadas por los crudos testimonios de los padres de la niña, quienes relataron las presuntas negligencias ocurridas durante el embarazo y el parto en julio de 2017.

Este miércoles se realizó la tercera audiencia de debate oral, instancia en la cual ha comenzado la etapa de declaraciones de los médicos y peritos oficiales involucrados en el caso. Además, coincidiendo con la tercera jornada del juicio, familiares y allegados a los padres de Nina se concentraron en la puerta de los tribunales de La Plata, ubicados en la calle 8 entre 56 y 57.

Bajo la consigna "Justicia por Nina", la movilización fue convocada para visibilizar el daño irreversible sufrido por la niña, quien padece parálisis cerebral severa, y para exigir una condena ejemplar para los profesionales responsables.