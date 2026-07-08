Femicidio y conmoción: mató a una mujer, secuestró a su ahijada y se fugó

Un hombre fue detenido este miércoles por la tarde en la ciudad bonaerense de Pergamino, acusado por el femicidio de una joven de 32 años en Junín y secuestrar a su ahijada de 7 años. La menor fue hallada sana y salva luego de una intensa búsqueda que incluyó la activación de la Alerta Sofía y un amplio operativo policial en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

El detenido fue identificado como Sebastián Daniel Bonafe , señalado como el principal sospechoso del femicidio de Mercedes Errapan , quien fue asesinada con un arma de fuego en su vivienda ubicada sobre la calle Iberlucea al 68, en Junín.

De acuerdo con la investigación, tras cometer el crimen Bonafe escapó en una motocicleta junto a la hija de la víctima, identificada por sus iniciales A.G. , de 7 años, de quien era padrino. Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso saliendo del lugar alrededor de las 7:45 a bordo de una motocicleta Honda Titán 150 cc azul, acompañado por la menor.

Horas más tarde, las imágenes de otras cámaras lo captaron caminando con la niña en Pergamino. Poco después, la abandonó en un barrio de emergencia, donde finalmente fue encontrada en buen estado de salud. El hombre fue detenido por la Policía tras un intenso operativo.

La desaparición de la niña motivó la activación de la Alerta Sofía, mientras las fuerzas de seguridad montaban un operativo cerrojo para localizar al sospechoso y garantizar la integridad de la menor.

Había denuncias previas al femicidio

La investigación reveló que Mercedes Errapan había denunciado previamente a Bonafe y se estaba embarazada. El pasado 3 de julio, el acusado había sido allanado en el marco de una causa por presunto grooming, luego de que la joven lo acusara de haber tomado fotografías desnuda a su hija. Según informaron fuentes policiales, ese procedimiento tuvo resultado negativo.

El cuerpo de Mercedes fue hallado por su pareja, Jonathan Videla, quien regresó a la vivienda tras finalizar su jornada laboral en la Cooperativa Municipal. Personal del SAME constató el fallecimiento y la Justicia inició una investigación que fue recaratulada como femicidio seguido de rapto.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron una carta manuscrita en la vivienda del acusado en la que describía un supuesto plan de fuga y mencionaba como posibles destinos las localidades de Arias, en Córdoba, y Cañada Seca, en Santa Fe, lo que reforzó el despliegue de controles en esas provincias.

La causa es investigada por la fiscal María Fernanda Sánchez, quien interviene en la investigación para determinar las circunstancias del crimen y avanzar con la imputación del detenido.