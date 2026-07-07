Intento de femicidio: condenaron al hombre acusado de apuñalar a su expareja y abandonarla en un callejón en Tupungato
Tras mas de un año del hecho y despues de 5 días de debate, Juan Pablo Santibañez fue condenado por el intento de femicidio cometido contra su expareja.
Juan Pablo Santivañez, el hombre apuntado como presunto autor del intento de femicidio de su expareja, a la que apuñaló y abandonó en un callejón en Tupungato, recibió durante la mañana una dura condena por el hecho ocurrido 18 de mayo de 2025 y por el que fue imputado hace un año.
Santivañez de 46 años, fue declarado culpable y sentenciado por el juez Marcelo Gutierrez del Barrio, del Tribunal Penal Colegiado N° 2, quien homologó el procedimiento tras un juicio que duró cinco días.
Cómo resultado del procedimiento, el sindicado por femicidio, recibió una pena de 11 de años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo y homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio), ambos en grado de tentativa y en concurso real.
Dicha acusación, fue formulada el 19 de mayo del 2025 por el fiscal del Valle de Uco Jorge Quiroga, quien lideró la investigación y sotuvo que el imputado tuvo como objetivo quitarle la vida a la víctima mediante un ataque con arma blanca, pero que no consumó el delito por razones ajenas a su voluntad.
El ataque que lo llevó tras las rejas
El hecho ocurrió la tarde del domingo 18 de mayo de 2025 cerca de las 14, cuando Juan Pablo Santivañez Lorca circulaba en un Fiat Siena por la Ruta 86 , en la zona de Los Cerrillos, junto a su expareja.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, durante el trayecto se produjo una discusión motivada por celos. En ese contexto, el hombre habría desviado el vehículo hacia un callejón de la zona de Los Cerrillos, detuvo la marcha y ataco a la mujer con un cuchillo.
La víctima sufrió heridas de consideración en manos, pies y cuello. Pese a la gravedad de las lesiones, fue auxiliada por una familia que pasaba por el lugar, cuyos integrantes la trasladaron de inmediato al Hospital Scaravelli de Tunuyán. Los profesionales de la salud lograron estabilizarla y posteriormente quedó internada fuera de peligro.
La acusación
Tras el ataque, el sospechoso escapó a bordo de su automóvil y abandonó el vehículo en las inmediaciones de la Destilería de Luján de Cuyo.
A partir de un operativo de búsqueda, efectivos de Investigaciones lograron localizarlo y detenerlo mientras continuaba su huida a pie.
Con las pruebas reunidas durante las primeras horas de la pesquisa, el fiscal Jorge Quiroga formalizó el 19 de mayo de 2025 la imputación por homicidio agravado por el vínculo en concurso ideal con femicidio en grado de tentativa y dispuso su alojamiento en una cárcel provincial.