Intento de femicidio: condenaron al hombre acusado de apuñalar a su expareja y abandonarla en un callejón en Tupungato

Tras mas de un año del hecho y despues de 5 días de debate, Juan Pablo Santibañez fue condenado por el intento de femicidio cometido contra su expareja.

Juan Pablo Santivañez recibió una dura condena por el intento de femicidio contra su expareja ocurrido en Tupungato

Juan Pablo Santivañez, el hombre apuntado como presunto autor del intento de femicidio de su expareja, a la que apuñaló y abandonó en un callejón en Tupungato, recibió durante la mañana una dura condena por el hecho ocurrido 18 de mayo de 2025 y por el que fue imputado hace un año.

Santivañez de 46 años, fue declarado culpable y sentenciado por el juez Marcelo Gutierrez del Barrio, del Tribunal Penal Colegiado N° 2, quien homologó el procedimiento tras un juicio que duró cinco días.

Cómo resultado del procedimiento, el sindicado por femicidio, recibió una pena de 11 de años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo y homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio), ambos en grado de tentativa y en concurso real.

Dicha acusación, fue formulada el 19 de mayo del 2025 por el fiscal del Valle de Uco Jorge Quiroga, quien lideró la investigación y sotuvo que el imputado tuvo como objetivo quitarle la vida a la víctima mediante un ataque con arma blanca, pero que no consumó el delito por razones ajenas a su voluntad.

El ataque que lo llevó tras las rejas El hecho ocurrió la tarde del domingo 18 de mayo de 2025 cerca de las 14, cuando Juan Pablo Santivañez Lorca circulaba en un Fiat Siena por la Ruta 86 , en la zona de Los Cerrillos, junto a su expareja.