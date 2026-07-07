Tragedia aerea: investigan si el instructor de vuelo se tiró al vacío por voluntad propia

Un experimentado piloto de 42 años murió tras caer de un avión biplaza. Su alumna, de 22 años, logró aterrizar la aeronave a salvo y relató el dramático hecho.

La Justicia de Córdoba investiga la muerte de Leandro Andrés Bertazzo, un experimentado instructor de vuelo de 42 años que cayó al vacío desde un avión Cessna 150 biplaza a 250 metros de altura. La principal hipótesis que manejan las autoridades es que el hombre se arrojó de la aeronave por su propia voluntad mientras realizaba una práctica junto a una alumna de 22 años, quien, a pesar de la crítica situación, logró mantener el control de los comandos y aterrizar a salvo.

El dueño de la escuela de aviación reveló que, según el desgarrador relato de la joven en estado de shock, Bertazzo se quitó los auriculares, dejó su teléfono celular a un costado y, tras mirarla fijamente, le dijo una última frase: "Vos sabés lo que tenés que hacer".

Acto seguido, accionó el mecanismo de apertura y venció la fuerte resistencia y presión del aire para lanzarse al espacio. El cuerpo del piloto fue hallado horas más tarde en un campo abierto tras un intenso operativo de rastrillaje montado por las fuerzas de seguridad locales.

Aunque en el entorno de la escuela aeronáutica manifestaron un profundo desconcierto porque el instructor se mostraba feliz por postularse a una importante aerolínea comercial, el avance de la causa comenzó a revelar detalles sensibles de su vida privada.

Los investigadores descubrieron que el piloto realizaba un tratamiento médico y había asistido a un instituto neuropsiquiátrico, una situación que solo conocía su círculo familiar más íntimo. De todas formas, la fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación a la espera de los resultados finales de las pericias técnicas sobre la aeronave.