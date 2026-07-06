Revelaron la última frase del instructor antes de tirarse del avión en Córdoba: "Vos sabés"

El director de la escuela de aviación en Córdoba reveló qué le dijo el instructor a su alumna antes de arrojarse del avión.

Mientras la Justicia Federal de Córdoba continúa la investigación sobre las circunstancias de la muerte del instructor de 42 años, identificado como Leandro Andrés Bertazzo, que se habría tirado de un avión durante una clase que brindaba a una alumna en pleno vuelo, el jefe de la escuela de aviación dió a conocer las últimas palabras de Bertazzo.

Flying Parrot, la escuela de aviación en Córdoba. Captura de pantalla Qué dijo el instructor que murió durante una clase de vuelo El director de Flying Parrot Córdoba, Eduardo Álvarez, fue una de las primeras personas en conocer lo ocurrido, luego de que la alumna que acompañaba a Bertazzo lograra comunicarse tras el dramático episodio. Según relató, la escuela activó de inmediato el protocolo de emergencia y la joven de 22 años, que ya contaba con licencia de piloto privado, consiguió aterrizar el Cessna sin inconvenientes.

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Álvarez reveló el estremecedor relato que la alumna brindó ante la Justicia. “Le dijo: ‘Vos sabés lo que tenés que hacer, seguí para adelante’. Después acomodó su cabina, se sacó los auriculares, el cinturón, abrió la puerta (que es dificilísima de abrir) y se tiró”, contó.

El directivo aseguró que resulta imposible encontrar una explicación racional a lo sucedido. “Tomó esta decisión trágica a bordo de una aeronave con una persona a su lado. No hay forma de pensarlo o de entenderlo, pero la mente humana es tan compleja, tan traicionera”, expresó.

También destacó el accionar de la joven piloto durante la emergencia. “Estaba muy conmocionada, pero actuó con un enorme profesionalismo. Llevó el avión hasta el aeródromo y aterrizó perfecto. Demostró un nivel de capacitación y de preparación muy alto”, afirmó.