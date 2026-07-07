Motochorros armados emboscaron a una mujer, la amenazaron con un arma y le robaron una moto

La víctima fue interceptada por motochorros cuando regresaba a su casa. Los asaltantes la amenazaron con un arma de fuego y escaparon con el rodado.

La mujer fue emboscada y asaltada por motochorros armados cuando circulaba en moto hacia su domicilio.

Una mujer de 49 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del lunes en Guaymallén, cuando motochorros armados que se movilizaban en dos motocicletas le robaron el vehículo en el que circulaba. Tras el asalto, los malvivientes se dieron a la fuga.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 sobre calle Paladini al 1000, cuando la víctima regresaba a su domicilio a bordo de una motocicleta Corven Energy 110 cc.

Le cerraron el paso y escaparon con la moto Los delincuentes le bloquearon el paso con las motocicletas y uno de ellos descendió para amenazarla con un arma de fuego. Bajo esa intimidación, la despojaron del rodado y escaparon junto a sus cómplices con rumbo desconocido.