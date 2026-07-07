Un desperfecto mecánico provocó el incendio de un automóvil en Ciudad

El incendio afectó parcialmente al vehículo que se encontraba estacionado sobre calle Catamarca. Bomberos determinaron que el origen fue una falla mecánica.

El vehículo se incendio de forma repentina mientras estaba estacionado en la vía pública. No hubo heridos.

Un automóvil sufrió un incendio durante la tarde del lunes mientras se encontraba estacionado en la vía pública, en Ciudad. El siniestro no dejó personas heridas y las primeras pericias indicaron que las llamas se habrían originado por un desperfecto mecánico en e rodado.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 19, cuando el vehículo Fiat Uno se incendió de manera inesperada mientras se encontraba estacionado en calle Catamarca al 400 en Ciudad. Tras un llamado, efectivos policiales se dirigieron a la zona para evaluar la escena.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el vehículo presentaba importantes daños ocasionados por el fuego, por lo que solicitaron la intervención de Bomberos.

Un desperfecto mecánico Luego de extinguir las llamas, el personal especializado realizó las pericias correspondientes y determinó que el siniestro se originó por un desperfecto mecánico en el sector del motor. Como consecuencia del incendio, el vehículo sufrió daños materiales parciales.