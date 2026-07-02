Un incendio de neumáticos en el exautódromo Los Barrancos generó una densa columna de humo

Bomberos trabajaron este jueves para controlar el incendio en el predio abandonado. El humo era visible desde distintos puntos del Gran Mendoza.

Un incendio de neumáticos en desuso provocó este martes una importante columna de humo negro en el exautódromo Los Barrancos, en el oeste de Godoy Cruz. Las llamas motivaron el desplazamiento de bomberos para controlar la situacíón, que afectó la visibilidad de los conductores que circulaban por la Autovía del Oeste.

El foco ígneo se inició cerca de las 16 en ese sector del oeste godoicruceño, donde habitualmente se acumulan distintos tipos de residuos y, por causas que no habían sido determinadas, comenzaron a arder neumáticos en desuso.

El trabajo de bomberos en Los Barrancos Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, cuyo personal trabajaba para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran.

Como consecuencia del siniestro, una densa columna de humo negro se elevó sobre la zona y pudo observarse desde distintos sectores del Gran Mendoza.

En ese sentido, el humo afectaba la visibilidad sobre la Autovía del Oeste, por lo que se recomendó a los conductores transitar con precaución por el sector.