Incendio en Uspallata: así quedó el café afectado por las llamas

El incendio se produjo durante las primeras horas de este lunes. Tras sofocar el foco ígneo, así quedó el establecimiento.

La tranquilidad de la comunidad de Uspallata se vio alterada durante la madrugada de este lunes cuando un reconocido café de la zona, ubicado sobre la Ruta Nacional 7, se vio afectado por un voraz incendio. Producto de las llamas, el establecimiento quedó reducido a cenizas.

Según los reportes, el siniestro que afectó el café El Forastero Café & Brunch tuvo lugar en las primeras horas de este lunes. Ante la gravedad del hecho, dotaciones de Bomberos, efectivos de la Policía de Mendoza y personal de emergencias trabajaron en el lugar para intentar controlar las llamas.

El hecho quedó registrado por las cámaras de diversos automovilistas que circulaban por la zona. Tras horas de trabajo, el personal abocado al operativo pudieron apagar el foco ígneo. Pese a los esfuerzos, el inmueble sufrió pérdidas totales.

Osvaldo Valle Por el momento no trascendieron las causas que originaron el siniestro ni si hay personas afectadas.