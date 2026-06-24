Impactante incendio en un edificio militar de Chile cerca del complejo Los Libertadores

Bomberos de distintas localidades acudieron al lugar tras reportarse un incendio de gran magnitud durante la noche del miércoles.

Un importante incendio se registró durante la noche de este miércoles en la zona de Los Libertadores, en Chile, según informaron los Bomberos Voluntarios de Montaña de Uspallata a través de sus canales de difusión.

En un primer reporte, emitido cerca de las 22:25, se indicó que el fuego afectaba aparentemente a una instalación vinculada a la Escuela Militar. Minutos después, la información fue ampliada y precisaron que las llamas se desarrollaban en un edificio militar ubicado en el sector de Libertadores.

Ante la emergencia, fueron activados los cuerpos de Bomberos de Río Blanco y Los Andes, que trabajaban en el lugar para controlar el incendio. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas afectadas ni sobre el alcance de los daños materiales.