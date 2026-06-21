Los impactantes videos del incendio que dejó una turista muerta en República Dominicana

Las impactantes imágenes registradas por turistas y drones revelaron la magnitud del incendio que consumió gran parte de un hotel all inclusive en República Dominicana . El siniestro dejó como saldo una turista fallecida, cientos de personas afectadas y una evacuación masiva en plena costa caribeña.

Las postales del desastre recorrieron las redes sociales en cuestión de minutos. Desde el aire, una gigantesca columna de humo negro avanzó sobre la playa y cubrió buena parte del complejo turístico ubicado en Bayahíbe, en la provincia de La Romana. Mientras tanto, sobre la línea costera, las llamas avanzaban sin control sobre estructuras construidas con techos de palma.

Los videos captados por huéspedes mostraron escenas de desesperación. En varias grabaciones se observa cómo el fuego consume los bungalows y sectores comunes del resort mientras decenas de turistas se alejan apresuradamente hacia la playa para ponerse a resguardo.

Las fotografías aéreas se transformaron en el principal testimonio visual de la tragedia. En ellas puede verse una extensa nube de humo elevándose sobre el complejo, visible incluso desde varios kilómetros de distancia.

Otra de las secuencias más impactantes muestra una larga hilera de construcciones frente al mar completamente envueltas en llamas. El contraste entre el agua turquesa del Caribe y el avance del fuego generó imágenes de fuerte impacto que rápidamente se viralizaron.

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Según la información difundida por las autoridades, el incendio se propagó con rapidez debido a que gran parte de las estructuras contaban con techos de palma, un material altamente inflamable que favoreció el avance de las llamas.

La emergencia obligó a evacuar a 1.690 huéspedes que se encontraban alojados en el establecimiento al momento del siniestro.

Había más de 100 argentinos alojados en el complejo

Entre los turistas afectados se encontraban aproximadamente en 100 argentinos. Desde Cancillería confirmaron que todos fueron reubicados en otros hoteles de la zona y que no se registraron heridos de nacionalidad argentina.

Las autoridades indicaron además que el hecho ocurrió durante el día, una circunstancia que redujo la cantidad de personas presentes en las habitaciones cuando comenzó el incendio.

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Mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar los focos activos, cientos de turistas permanecieron en sectores abiertos del complejo y en la playa observando el avance del humo.

Investigan cómo comenzó el fuego

Por el momento no se determinaron las causas que originaron el incendio. La investigación quedó en manos de una comisión técnica que deberá establecer qué ocurrió una vez finalizadas las tareas de emergencia y evaluación de daños.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informaron que el origen del siniestro continúa bajo análisis y que los peritajes serán clave para reconstruir la secuencia de los hechos.