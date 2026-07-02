Incendio fatal en La Plata: murió una mujer y dos de sus hijos están en grave estado

El fuego destruyó una vivienda en Los Hornos. Cuatro chicos lograron salir, pero dos sufrieron quemaduras y lesiones respiratorias.

Una mujer de 28 años murió este jueves al quedar atrapada en un incendio dentro de su casa ubicada sobre la calle 141, entre 69 y 70 del barrio Los Hornos, en La Plata. Sus cuatro hijos sobrevivieron, aunque dos de ellos permanecen internados con quemaduras y lesiones en las vías respiratorias.

Tras un llamado de emergencia que alertó por el incendio, llegaron al lugar efectivos policiales, bomberos y personal de salud. Al arribar, los agentes encontraron a vecinos asistiendo a cuatro menores de edad, de entre 2 y 9 años, que habían logrado escapar de la casa por sus propios medios.

La víctima fatal del incendio en La Plata Según trascendió, dos de los chicos estaban heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital de Niños. Ambos fueron derivados con su padrastro, mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas que avanzaban dentro de la vivienda.

Una vez que los bomberos lograron extinguir el fuego, ingresaron a la casa y encontraron sin vida a una mujer, de 28 años, madre de los cuatro menores.

La vivienda quedó completamente destruida por las llamas y las pérdidas materiales fueron totales. Ante esa situación, vecinos del barrio iniciaron una colecta para asistir a la familia con ropa, materiales y otros elementos necesarios.