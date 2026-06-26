Tensión y destrozos en una protesta de cooperativistas frente a la Municipalidad de La Plata

La Municipalidad de La Plata atravesó una jornada marcada por la tensión luego de una protesta de cooperativistas que terminó en serios incidentes frente al Palacio Comunal, en la zona de Plaza Moreno. La movilización incluyó quema de neumáticos, rotura de vidrios y daños materiales en el edificio, además de un fuerte despliegue de humo que se expandió por el centro de la ciudad.

El conflicto se originó en rechazo a la licitación pública de servicios urbanos como barrido, corte de césped y limpieza de zanjas. Con el correr de las horas, la protesta escaló y derivó en hechos de violencia que incluyeron el ingreso de humo al interior del edificio, producto de la quema de cubiertas en la galería principal, y el lanzamiento de piedras contra la fachada municipal.

El episodio provocó además cortes de tránsito en calles aledañas, mientras vecinos y transeúntes se veían sorprendidos por la magnitud del humo negro que se elevaba desde el Palacio Municipal.

Desde las organizaciones cooperativistas advierten que la medida del Municipio podría implicar la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Reclaman que históricamente prestan servicios en articulación con la comuna y aseguran que existían compromisos previos de continuidad laboral.

Los trabajadores aseguran que, en reuniones previas, habían recibido garantías de continuidad, lo que profundizó el malestar ante el nuevo escenario.

En paralelo, la Municipalidad informó oficialmente que dejará de contratar cooperativas de manera directa. Argumentó que la decisión responde a una intimación del Tribunal de Cuentas y al cumplimiento de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Según el Ejecutivo local, el esquema será reemplazado por licitaciones públicas orientadas a transparentar la contratación de servicios como barrido, limpieza de zanjas y corte de césped. El plazo para la compra de pliegos finalizó este viernes.

Mientras tanto, los cooperativistas denuncian versiones sobre posibles compensaciones económicas mediante tarjetas sociales, algo que no fue confirmado por el Municipio.

El conflicto deja planteada una disputa abierta entre el nuevo esquema de contratación estatal y la continuidad laboral de las cooperativas, en un clima que sigue siendo de alta tensión en la capital bonaerense.