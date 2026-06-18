Misterio en La Plata: investigan la muerte de un paciente y denuncian la desaparición de documentación clave

Un hombre de 67 años murió en La Plata y su familia reclama la aparición de documentación clave, apuntando a posibles responsabilidades penales en la clínica.

La clínica quedó en el ojo de la tormenta tras la desaparición de documentación.

La muerte de un hombre de 67 años en una clínica privada de La Plata quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que su familia denunciara la desaparición de documentación considerada fundamental para determinar qué ocurrió durante su internación.

Misterio por documentación médica desaparecida en La Plata Según la presentación judicial, el paciente permaneció internado durante más de dos meses en la Clínica Althea, ex Clínica Vaccarini, donde finalmente falleció. Sin embargo, al solicitar la historia clínica para conocer los detalles de la atención médica recibida, los familiares se encontraron con una situación inesperada.

En un primer momento, aseguran haber recibido documentación correspondiente a otra persona. Posteriormente, desde el centro de salud les informaron que no podían encontrar la historia clínica del paciente ni otros registros vinculados con su tratamiento, una situación que despertó sospechas y motivó una denuncia penal.

La familia, representada por el abogado Ignacio Barrios, sostiene que la desaparición de estos documentos podría comprometer el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte y pidió a la Justicia la preservación urgente de todas las pruebas disponibles.

Entre las medidas solicitadas figuran el secuestro de la historia clínica en formato físico y digital, los registros de medicación administrada, los libros de guardia y las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. Además, los denunciantes señalaron que el certificado de defunción habría sido confeccionado tomando como base documentación médica que hoy no aparece, lo que agrega nuevos interrogantes al caso.