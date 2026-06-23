Caos por el GNC: taxistas cortan la autopista La Plata - Buenos Aires tras 11 días sin poder trabajar

Como si fuera un “rulo del tiempo”, hace años que en La Plata por las bajas temperaturas se corta el suministro de GNC en las estaciones de servicio, provocando largas colas de taxis, remises y combis escolares que pugnan por llenar el tanque antes de que los surtidores se queden sin la cuota diarios de mil metros cúbicos.

En busca de respuesta a una situación que lleva ya once días corridos y que parece no tener una solución a la vista, propietarios y choferes de coches de alquiler realizaron diferentes cortes de calles en la Capital bonaerense con la consigna " Basta de restricción al GNC ". Y entregaron un petitorio a la municipalidad de La Plata , exigiéndole al intendente Julio Alak que haga cumplir a los estacioneros la ordenanza por la cual deben tener una boca de expendio de GNC exclusiva para transporte público de pasajeros.

La norma aprobada hace más de dos años, por presión de los taxistas, nunca se aplicó. El motivo es porque la mayoría de las estaciones de servicio que expenden GNC en la ciudad de La Plata , por cuestión de costos, tienen un contrato de “servicio interrumpible” con la empresa proveedora del fluido Camuzzi Gas Pampeana. Razón por la cual ante la llegada de las bajas temperaturas se prioriza el servicio de gas domiciliario.

La paciencia de los trabajadores del volante platense se agotó. La escasez de GNC , es un golpe directo al bolsillo de quienes viven el día a día. Un chofer de taxi o remis estancado horas en la fila de una estación de servicio se traduce en un trabajador que apenas puede, sumado a la caída del trabajo que afecta a los coches de alquiler; cubrir los costos diarios.

En dialogo con MDZ , Juan Carlo Berón, Secretario General del Sindicato de taxistas platenses, responsabilizo de la situación a la empresa proveedora de gas y al municipio: “Acá el gran culpable de que no podamos trabajar, y que la familia de los taxistas no tenga para comer es Camuzzi y también la municipalidad de La Plata ”.

Juan Carlos Beron, Secretario General del sindicatos de Taxistas de La Plata

“Hay una ordenanza que se tiene que hacer cumplir, que dice que en todas las estaciones de servicio tiene que haber un surtidor exclusivo de GNC para el transporte público de pasajeros y no se hace cumplir”, destaco el dirigente gremial de los taxistas, y agregó: “En toda la ciudad hay dos o tres estaciones que venden mil metros cúbicos por día y eso alcanza para cubrir la demanda de menos de cien autos”.

Es de destacar que las estaciones de GNC de La Plata, con el contrato de servicio interrumpible, el fluido no es exclusividad del transporte público de pasajeros. Por lo que en las largas colas que se forman se intercalan coches de alquiler con vehículos particulares.

Motivo por el cual desde el sindicato de taxistas platense están analizando demandar a Camuzzi Gas Pampeana y a la Municipalidad de La Plata: “ El municipio tiene que hacer respetar la ordenanza y no lo hace”, afirmó Juan Carlos Berón, y añadió: “A Camuzzi vamos a demandarla por daños y perjuicios y al municipio también. No nos queda otra”.

Calles bloqueadas y el laberinto de las mangueras secas

La protesta de taxistas, remiseros y fleteros de este martes bloqueo con piquetes estratégicos las principales arterias de la Capital bonaerense. Los cortes se levantaron tras la intervención del Secretario de Trabajo municipal Julio Cuenca, que se comprometió ante los manifestantes que bloqueaban el ingreso a la autopista La Plata Buenos Aires a mediar en el conflicto.

En tanto los trabajadores del volante denuncian que esta situación solo afecta a la Región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada), ya que en otros municipios vecinos como Florencio Varela no hay restricciones y se expende GNC con total normalidad.

El juego del racionamiento y las pocas bocas abiertas

El panorama técnico que describe la empresa Camuzzi no ofrece soluciones en el corto plazo. El recorte afecta a unas 254 estaciones en Buenos Aires y La Pampa, donde el 50% opera bajo la modalidad de contratos "interrumpibles". Sin embargo, el dato más alarmante para el sector es que incluso las bocas con contratos "firmes" están recibiendo entre un 30% y un 50% menos de volumen habitual.

Desde Camuzzi aducen que las medidas buscan "proteger a la demanda prioritaria y residencial". En tanto, miles de automovilistas- particulares, de carga y de coches de alquiler- recorren las seis estaciones de servicio de GNC de la Región Capital abiertas con cupos estrictos y hasta agotar stock con la esperanza de poder llenar el tanque para poder trabajar y llevar el pan a sus casas.