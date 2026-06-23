VPH: cómo realizarse un testeo gratis en Guaymallén para prevenir el cáncer de cuello de útero

En un operativo clave en las calles de Guaymallén, el testeo por el VPH se realizará este miércoles de forma gratuito. Cómo acceder.

Aunque el VPH es un virus muy común, detectarlo a tiempo a través de un test o un PAP evita que se convierta en una enfermedad. Por eso, como parte de las actividades desarrolladas en la campaña provincial “Un test, cero cáncer”, la Unidad Móvil de Salud llega a Guaymallén para realizar controles de forma segura.

El próximo miércoles 24 de junio de 9 a 13, sobre calle Sarmiento, frente al Mercado Cooperativo de Guaymallén, se realizarán controles a mujeres que quieran prevenir el cáncer de cuello de útero.

Cómo acceder al testeo del VPH en Guaymallén Los turnos se entregan el mismo día, directamente en la unidad móvil y por orden de llegada. El control es gratuito y está destinado a mujeres que no tengan cobertura de obra social (en caso de haber tenido obra social recientemente, llevar la negativa de Anses). Deben concurrir con el DNI.

Para realizarse el PAP, es necesario: