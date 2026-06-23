El informe que revela cuántos mendocinos buscan un segundo trabajo

La situación laboral en Mendoza mostró señales de deterioro durante el primer trimestre de 2026. Según los últimos datos del Indec, la desocupación en el Gran Mendoza alcanzó el 7,3%, mientras que aumentó con fuerza la cantidad de trabajadores que tienen empleo y buscan otro para complementar ingresos.

El fenómeno refleja las dificultades que enfrentan numerosos hogares para cubrir sus gastos mensuales. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el Gran Mendoza registró una tasa de actividad del 48,4%, una tasa de empleo del 44,8% y una tasa de desocupación del 7,3%. Además, el 22,4% de los ocupados se encuentra en búsqueda de otro empleo y la subocupación alcanzó el 13,8%.

Aunque la desocupación mendocina quedó por debajo de la registrada en el Gran Buenos Aires (8,7%) y de la media nacional de los 31 aglomerados urbanos (7,8%), se ubicó por encima del promedio de la región de Cuyo, que fue del 5,5%.

Para José Vargas, director de la consultora Evaluecon, el dato más significativo no es únicamente el aumento de la desocupación sino el crecimiento de quienes necesitan generar ingresos adicionales.

“Las personas que tienen un empleo y que están buscando otro empleo creció en 21.000 personas, es decir, que fue bastante más fuerte el hecho de la necesidad de conseguir un empleo adicional y de esta manera poder cubrir sus necesidades básicas”, sostuvo en MDZ Radio.

El economista explicó que se trata de una tendencia que ya venía observándose en la provincia. “Quienes tienen un empleo evidentemente están buscando un segundo o un tercer para cubrir sus necesidades básicas, teniendo en cuenta los valores que tienen hoy las distintas canastas básicas y los requerimientos mínimos que se necesitan para cubrir los gastos mensuales”, afirmó.

Vargas agregó que, comparado con el primer trimestre de 2025, la cantidad de desocupados en Mendoza aumentó en aproximadamente 2.000 personas.

Comercio, construcción y servicios, entre los sectores más afectados

El analista vinculó la evolución del empleo con la estructura económica provincial y el desempeño de algunos sectores durante el último año.

“Nuestra provincia tiene una matriz muy fuerte en lo que tiene que ver con comercio, con construcción, con servicios que han sido los sectores más dañados dentro de la actividad en general y esto genera este tipo de cimbronazos en los mercados laborales”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la desaceleración de esas actividades repercutió directamente sobre las oportunidades laborales. “Son los sectores que han sufrido un poco los cambios que se han venido dando en la actividad económica y que está claro que al reducirse su actividad y su dinamismo hacen que el mercado laboral haya mermado de la manera que lo ha hecho”, indicó.

Salarios que no alcanzan e informalidad persistente

Vargas consideró que detrás de la búsqueda de empleos adicionales aparece una dificultad creciente para sostener los gastos familiares con un solo ingreso.

“Hoy estamos hablando casi de un salario promedio de 1.400.000 pesos cuando tenemos una canasta básica bien medida, con alquiler incluido, bastante por arriba de ese valor, con lo cual un salario hoy no alcanza para cubrir las necesidades de una familia”, aseguró.

A nivel nacional, el informe del Indec mostró además que la informalidad alcanzó al 44,2% de la población ocupada, mientras que el empleo formal representó el 55,7%.

Sobre este punto, Vargas remarcó que Mendoza no escapa a la tendencia general. “La informalidad es un problema que ya viene desde hace varios años. Casi la mitad de la población a nivel nacional está en la informalidad”, afirmó.

De cara a los próximos meses, el economista no anticipó cambios significativos. “No va a haber grandes cambios por lo menos en los próximos dos trimestres teniendo en cuenta que vamos a seguir probablemente con esta tendencia”, concluyó.